https://ria.ru/20210128/krym-1594890315.html
В Госдуме прокомментировали планы Украины по воздушной блокаде Крыма
В Госдуме прокомментировали планы Украины по воздушной блокаде Крыма
Планы Украины по организации воздушной блокады Крыма путем запугивания российских авиакомпаний обречены, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T07:41
2021-01-28T07:41
2021-01-28T09:50
михаил шеремет
госдума рф
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Планы Украины по организации воздушной блокады Крыма путем запугивания российских авиакомпаний обречены, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.Украинская прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой о международном розыске самолетов, которые летали в Крым, "нарушая правила международных полетов". С 2014 года ведомство установило около 500 таких бортов и заочно "наложила аресты" на 190 лайнеров российских авиакомпаний.По его мнению, в Киеве очень не хотят, чтобы в мире узнали о преобразовании региона после воссоединения с Россией."Хочу сказать, что все попытки киевских властей обречены, никаких последствий это не повлечет. Воздушная гавань Крыма — аэропорт Симферополь — ежегодно наращивает число и географию авиарейсов", — уверен парламентарий.По его словам, несмотря на все старания Украины, Крым посещали и будут посещать представители международного сообщества.С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов. Официально Киев прекратил функционирование всех аэропортов на полуострове.
https://ria.ru/20210126/blokada-1594572348.html
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РИА Новости
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михаил шеремет, госдума рф, республика крым, украина, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости.
Планы Украины
по организации воздушной блокады Крыма
путем запугивания российских авиакомпаний обречены, заявил депутат Госдумы
от Крымского региона Михаил Шеремет
.
Украинская прокуратура обратилась в Интерпол
с просьбой о международном розыске самолетов, которые летали в Крым, "нарушая правила международных полетов". С 2014 года ведомство установило около 500 таких бортов и заочно "наложила аресты" на 190 лайнеров российских авиакомпаний.
"Украинские деятели выдают себя великими сыщиками, хотя на самом деле преследуют единственную цель — организовать воздушную блокаду, перекрыть границы и не допустить в Крым людей, особенно из других стран", — прокомментировал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, в Киеве очень не хотят, чтобы в мире узнали о преобразовании региона после воссоединения с Россией.
"Хочу сказать, что все попытки киевских властей обречены, никаких последствий это не повлечет. Воздушная гавань Крыма — аэропорт Симферополь — ежегодно наращивает число и географию авиарейсов", — уверен парламентарий.
По его словам, несмотря на все старания Украины, Крым посещали и будут посещать представители международного сообщества.
С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов. Официально Киев прекратил функционирование всех аэропортов на полуострове.