Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210128/krym-1594890315.html
В Госдуме прокомментировали планы Украины по воздушной блокаде Крыма
В Госдуме прокомментировали планы Украины по воздушной блокаде Крыма
Планы Украины по организации воздушной блокады Крыма путем запугивания российских авиакомпаний обречены, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T07:41
2021-01-28T09:50
михаил шеремет
госдума рф
республика крым
украина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156339/97/1563399785_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a9a9cf7ead908b931010c64ca04bd14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Планы Украины по организации воздушной блокады Крыма путем запугивания российских авиакомпаний обречены, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.Украинская прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой о международном розыске самолетов, которые летали в Крым, "нарушая правила международных полетов". С 2014 года ведомство установило около 500 таких бортов и заочно "наложила аресты" на 190 лайнеров российских авиакомпаний.По его мнению, в Киеве очень не хотят, чтобы в мире узнали о преобразовании региона после воссоединения с Россией."Хочу сказать, что все попытки киевских властей обречены, никаких последствий это не повлечет. Воздушная гавань Крыма — аэропорт Симферополь — ежегодно наращивает число и географию авиарейсов", — уверен парламентарий.По его словам, несмотря на все старания Украины, Крым посещали и будут посещать представители международного сообщества.С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов. Официально Киев прекратил функционирование всех аэропортов на полуострове.
https://ria.ru/20210126/blokada-1594572348.html
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156339/97/1563399785_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e40cfefa78bcc8f4ad0f420c24ed103.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил шеремет, госдума рф, республика крым, украина, общество

В Госдуме прокомментировали планы Украины по воздушной блокаде Крыма

07:41 28.01.2021 (обновлено: 09:50 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Планы Украины по организации воздушной блокады Крыма путем запугивания российских авиакомпаний обречены, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
Украинская прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой о международном розыске самолетов, которые летали в Крым, "нарушая правила международных полетов". С 2014 года ведомство установило около 500 таких бортов и заочно "наложила аресты" на 190 лайнеров российских авиакомпаний.
"Украинские деятели выдают себя великими сыщиками, хотя на самом деле преследуют единственную цель — организовать воздушную блокаду, перекрыть границы и не допустить в Крым людей, особенно из других стран", — прокомментировал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, в Киеве очень не хотят, чтобы в мире узнали о преобразовании региона после воссоединения с Россией.
"Хочу сказать, что все попытки киевских властей обречены, никаких последствий это не повлечет. Воздушная гавань Крыма — аэропорт Симферополь — ежегодно наращивает число и географию авиарейсов", — уверен парламентарий.
По его словам, несмотря на все старания Украины, Крым посещали и будут посещать представители международного сообщества.
С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов. Официально Киев прекратил функционирование всех аэропортов на полуострове.
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 07:57
В Крыму хотят показать комиссару СЕ последствия варварской политики Киева
 
Михаил ШереметГосдума РФРеспублика КрымУкраинаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38СМИ: ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
02:11Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
02:10Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и особенности коронавируса
02:09Во Владивостоке арестовали напавшего на полицейских на акции 23 января
01:59Бастрыкин отметил высокие офицерские качества Ланового
Лента новостейМолния