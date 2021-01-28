https://ria.ru/20210128/kotiki-1594909764.html

Интервью с зоопсихологом. Как узнать, что вам хочет сказать кошка

Интервью с зоопсихологом. Как узнать, что вам хочет сказать кошка

Зачем люди заводят кошек? Поддаются ли они дрессировке и как воспитать котика с улицы? Как прекратить ночной "тыгыдык" и спасти своё кресло (и руки) от когтей? Откуда взялась шутка про 40 кошек и почему кошачьи мемы так популярны? Как сказать своему котику, что вы его любите, или поругать, если он провинился?

2021-01-28T12:00

2021-01-28T12:00

2021-01-28T13:58

яснопонятно

подкаст

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Интервью с зоопсихологом. Как узнать, что вам хочет сказать кошка Зачем люди заводят кошек? Поддаются ли они дрессировке и как воспитать котика с улицы? Как прекратить ночной "тыгыдык" и спасти своё кресло (и руки) от когтей? Откуда взялась шутка про 40 кошек и почему кошачьи мемы так популярны? Как сказать своему котику, что вы его любите, или поругать, если он провинился? audio/mpeg

Интервью с зоопсихологом. Как узнать, что вам хочет сказать кошка Зачем люди заводят кошек? Поддаются ли они дрессировке и как воспитать котика с улицы? Как прекратить ночной "тыгыдык" и спасти своё кресло (и руки) от когтей? Откуда взялась шутка про 40 кошек и почему кошачьи мемы так популярны? Как сказать своему котику, что вы его любите, или поругать, если он провинился? audio/mpeg

Почему эти чистюли любят валяться в песке и в какие стереотипы о кошках люди продолжают верить до сих пор? Рассказывает зоопсихолог, автор книги "КОТоЛОГИКА. О чем молчит кошка" Марина Жеребилова.Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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