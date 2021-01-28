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Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20210128/kotiki-1594909764.html
Интервью с зоопсихологом. Как узнать, что вам хочет сказать кошка
Интервью с зоопсихологом. Как узнать, что вам хочет сказать кошка
Зачем люди заводят кошек? Поддаются ли они дрессировке и как воспитать котика с улицы? Как прекратить ночной "тыгыдык" и спасти своё кресло (и руки) от когтей? Откуда взялась шутка про 40 кошек и почему кошачьи мемы так популярны? Как сказать своему котику, что вы его любите, или поругать, если он провинился?
2021-01-28T12:00
2021-01-28T13:58
яснопонятно
подкаст
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Интервью с зоопсихологом. Как узнать, что вам хочет сказать кошка
Зачем люди заводят кошек? Поддаются ли они дрессировке и как воспитать котика с улицы? Как прекратить ночной "тыгыдык" и спасти своё кресло (и руки) от когтей? Откуда взялась шутка про 40 кошек и почему кошачьи мемы так популярны? Как сказать своему котику, что вы его любите, или поругать, если он провинился?
audio/mpeg
Интервью с зоопсихологом. Как узнать, что вам хочет сказать кошка
Зачем люди заводят кошек? Поддаются ли они дрессировке и как воспитать котика с улицы? Как прекратить ночной "тыгыдык" и спасти своё кресло (и руки) от когтей? Откуда взялась шутка про 40 кошек и почему кошачьи мемы так популярны? Как сказать своему котику, что вы его любите, или поругать, если он провинился?
audio/mpeg
Почему эти чистюли любят валяться в песке и в какие стереотипы о кошках люди продолжают верить до сих пор? Рассказывает зоопсихолог, автор книги "КОТоЛОГИКА. О чем молчит кошка" Марина Жеребилова.Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

Интервью с зоопсихологом. Как узнать, что вам хочет сказать кошка

12:00 28.01.2021 (обновлено: 13:58 28.01.2021)
 
ЯсноПонятно
Интервью с зоопсихологом. Как узнать, что вам хочет сказать кошка
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Зачем люди заводят кошек? Поддаются ли они дрессировке и как воспитать котика с улицы? Как прекратить ночной "тыгыдык" и спасти своё кресло (и руки) от когтей? Откуда взялась шутка про 40 кошек и почему кошачьи мемы так популярны? Как сказать своему котику, что вы его любите, или поругать, если он провинился?
Почему эти чистюли любят валяться в песке и в какие стереотипы о кошках люди продолжают верить до сих пор? Рассказывает зоопсихолог, автор книги "КОТоЛОГИКА. О чем молчит кошка" Марина Жеребилова.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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