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В отряд космонавтов в рамках нового набора не прошла ни одна женщина
В отряд космонавтов в рамках нового набора не прошла ни одна женщина
Ни одна женщина не прошла отбор в отряд космонавтов в рамках нового набора, длившегося с 2019 года, сообщил "Роскосмос" в четверг. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:49
2021-01-28T18:32
павел власов
анна кикина
центр подготовки космонавтов
международная космическая станция (мкс)
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ни одна женщина не прошла отбор в отряд космонавтов в рамках нового набора, длившегося с 2019 года, сообщил "Роскосмос" в четверг.В декабре начальник ЦПК Павел Власов рассказал, что отряд пополнили четыре новобранца. Ни их пол, ни имена тогда не назывались.Теперь же на сайте "Роскосмоса" сообщается, что кандидатами в космонавты стали Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. Далее им предстоит пройти двухгодичный курс общекосмической подготовки.На сайте Центра подготовки космонавтов говорится, что вместе с новобранцами в ходе прошедшего набора успешно прошли очный этап 64 претендента, из них девять женщин. Отмечается, что Тетерятников занимается эксплуатацией подводных лодок, Колябин – заместитель командира истребительной авиационной эскадрильи, Иртуганов имеет инженерную специальность и Кивирян является инженером-испытателем в Ракетно-космической корпорации "Энергия".Последней женщиной, которая была отобрана в отряд "Роскосмоса", стала Анна Кикина в 2012 году. Ее полет на Международную космическую станцию предварительно планируется на осень 2022 года.Набор в отряд "Роскосмоса" был объявлен в 2019 году, заявки принимали до лета 2020-го. Он стал 18-м набором в истории российской космонавтики и третьим открытым, когда заявки могут подавать все желающие.В настоящее время в отряде "Роскосмоса" 30 действующих космонавтов и пять кандидатов в космонавты.В истории отечественной космонавтики на орбите из 124 космонавтов были всего четыре женщины: Валентина Терешкова (совершила полет в 1963 году), Светлана Савицкая (в 1982 и 1984 годах), Елена Кондакова (в 1994-1995 и 1997 годах) и Елена Серова (в 2014-2015 годах). В то же время в США это соотношение составляет 50 к 346. Главному конструктору ракетно-космической техники Сергею Королеву после полета Терешковой приписывают выражение о том, что женщинам в космосе делать нечего.Сообщалось, что на октябрь 2021 года планируется полет российской актрисы на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-19" для съемки художественного фильма под рабочим названием "Вызов", однако претендент пока еще не отобрана.МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером нынешнего отбора.
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павел власов, анна кикина, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

В отряд космонавтов в рамках нового набора не прошла ни одна женщина

17:49 28.01.2021 (обновлено: 18:32 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦентр подготовки космонавтом имени Ю. А. Гагарина
Центр подготовки космонавтом имени Ю. А. Гагарина - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ни одна женщина не прошла отбор в отряд космонавтов в рамках нового набора, длившегося с 2019 года, сообщил "Роскосмос" в четверг.
В декабре начальник ЦПК Павел Власов рассказал, что отряд пополнили четыре новобранца. Ни их пол, ни имена тогда не назывались.
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Теперь же на сайте "Роскосмоса" сообщается, что кандидатами в космонавты стали Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. Далее им предстоит пройти двухгодичный курс общекосмической подготовки.
На сайте Центра подготовки космонавтов говорится, что вместе с новобранцами в ходе прошедшего набора успешно прошли очный этап 64 претендента, из них девять женщин. Отмечается, что Тетерятников занимается эксплуатацией подводных лодок, Колябин – заместитель командира истребительной авиационной эскадрильи, Иртуганов имеет инженерную специальность и Кивирян является инженером-испытателем в Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Последней женщиной, которая была отобрана в отряд "Роскосмоса", стала Анна Кикина в 2012 году. Ее полет на Международную космическую станцию предварительно планируется на осень 2022 года.
Набор в отряд "Роскосмоса" был объявлен в 2019 году, заявки принимали до лета 2020-го. Он стал 18-м набором в истории российской космонавтики и третьим открытым, когда заявки могут подавать все желающие.
В настоящее время в отряде "Роскосмоса" 30 действующих космонавтов и пять кандидатов в космонавты.
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В истории отечественной космонавтики на орбите из 124 космонавтов были всего четыре женщины: Валентина Терешкова (совершила полет в 1963 году), Светлана Савицкая (в 1982 и 1984 годах), Елена Кондакова (в 1994-1995 и 1997 годах) и Елена Серова (в 2014-2015 годах). В то же время в США это соотношение составляет 50 к 346. Главному конструктору ракетно-космической техники Сергею Королеву после полета Терешковой приписывают выражение о том, что женщинам в космосе делать нечего.
Сообщалось, что на октябрь 2021 года планируется полет российской актрисы на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-19" для съемки художественного фильма под рабочим названием "Вызов", однако претендент пока еще не отобрана.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером нынешнего отбора.
 
Хочу стать космонавтомПавел ВласовАнна КикинаЦентр подготовки космонавтовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
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