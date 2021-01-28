https://ria.ru/20210128/kosmonavty-1595008299.html
В отряд космонавтов в рамках нового набора не прошла ни одна женщина
В отряд космонавтов в рамках нового набора не прошла ни одна женщина
Ни одна женщина не прошла отбор в отряд космонавтов в рамках нового набора, длившегося с 2019 года, сообщил "Роскосмос" в четверг. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:49
2021-01-28T17:49
2021-01-28T18:32
павел власов
анна кикина
центр подготовки космонавтов
международная космическая станция (мкс)
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ни одна женщина не прошла отбор в отряд космонавтов в рамках нового набора, длившегося с 2019 года, сообщил "Роскосмос" в четверг.В декабре начальник ЦПК Павел Власов рассказал, что отряд пополнили четыре новобранца. Ни их пол, ни имена тогда не назывались.Теперь же на сайте "Роскосмоса" сообщается, что кандидатами в космонавты стали Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. Далее им предстоит пройти двухгодичный курс общекосмической подготовки.На сайте Центра подготовки космонавтов говорится, что вместе с новобранцами в ходе прошедшего набора успешно прошли очный этап 64 претендента, из них девять женщин. Отмечается, что Тетерятников занимается эксплуатацией подводных лодок, Колябин – заместитель командира истребительной авиационной эскадрильи, Иртуганов имеет инженерную специальность и Кивирян является инженером-испытателем в Ракетно-космической корпорации "Энергия".Последней женщиной, которая была отобрана в отряд "Роскосмоса", стала Анна Кикина в 2012 году. Ее полет на Международную космическую станцию предварительно планируется на осень 2022 года.Набор в отряд "Роскосмоса" был объявлен в 2019 году, заявки принимали до лета 2020-го. Он стал 18-м набором в истории российской космонавтики и третьим открытым, когда заявки могут подавать все желающие.В настоящее время в отряде "Роскосмоса" 30 действующих космонавтов и пять кандидатов в космонавты.В истории отечественной космонавтики на орбите из 124 космонавтов были всего четыре женщины: Валентина Терешкова (совершила полет в 1963 году), Светлана Савицкая (в 1982 и 1984 годах), Елена Кондакова (в 1994-1995 и 1997 годах) и Елена Серова (в 2014-2015 годах). В то же время в США это соотношение составляет 50 к 346. Главному конструктору ракетно-космической техники Сергею Королеву после полета Терешковой приписывают выражение о том, что женщинам в космосе делать нечего.Сообщалось, что на октябрь 2021 года планируется полет российской актрисы на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-19" для съемки художественного фильма под рабочим названием "Вызов", однако претендент пока еще не отобрана.МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером нынешнего отбора.
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павел власов, анна кикина, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Ни одна женщина не прошла отбор в отряд космонавтов в рамках нового набора, длившегося с 2019 года, сообщил "Роскосмос
" в четверг.
В декабре начальник ЦПК Павел Власов
рассказал, что отряд пополнили четыре новобранца. Ни их пол, ни имена тогда не назывались.
Теперь же на сайте "Роскосмоса" сообщается, что кандидатами в космонавты стали Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. Далее им предстоит пройти двухгодичный курс общекосмической подготовки.
На сайте Центра подготовки космонавтов говорится, что вместе с новобранцами в ходе прошедшего набора успешно прошли очный этап 64 претендента, из них девять женщин. Отмечается, что Тетерятников занимается эксплуатацией подводных лодок, Колябин – заместитель командира истребительной авиационной эскадрильи, Иртуганов имеет инженерную специальность и Кивирян является инженером-испытателем в Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Последней женщиной, которая была отобрана в отряд "Роскосмоса", стала Анна Кикина
в 2012 году. Ее полет на Международную космическую станцию
предварительно планируется на осень 2022 года.
Набор в отряд "Роскосмоса" был объявлен в 2019 году, заявки принимали до лета 2020-го. Он стал 18-м набором в истории российской космонавтики и третьим открытым, когда заявки могут подавать все желающие.
В настоящее время в отряде "Роскосмоса" 30 действующих космонавтов и пять кандидатов в космонавты.
В истории отечественной космонавтики на орбите из 124 космонавтов были всего четыре женщины: Валентина Терешкова (совершила полет в 1963 году), Светлана Савицкая (в 1982 и 1984 годах), Елена Кондакова (в 1994-1995 и 1997 годах) и Елена Серова (в 2014-2015 годах). В то же время в США это соотношение составляет 50 к 346. Главному конструктору ракетно-космической техники Сергею Королеву после полета Терешковой приписывают выражение о том, что женщинам в космосе делать нечего.
Сообщалось, что на октябрь 2021 года планируется полет российской актрисы на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-19" для съемки художественного фильма под рабочим названием "Вызов", однако претендент пока еще не отобрана.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером нынешнего отбора.