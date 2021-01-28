https://ria.ru/20210128/korruptsiya-1594907017.html

Transparency International* сообщила о снижении уровня коррупции в России

Transparency International* сообщила о снижении уровня коррупции в России

Неправительственная организация Transparency International*, финансируемая рядом стран, в том числе США, и за счет частных средств, включая Фонд американского... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T10:36

2021-01-28T10:36

2021-01-28T10:40

россия

ми-6

transparency international

еврокомиссия

джордж сорос

дания

финляндия

сша

азербайджан

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Неправительственная организация Transparency International*, финансируемая рядом стран, в том числе США, и за счет частных средств, включая Фонд американского миллиардера-финансиста Джорджа Сороса, представила индекс восприятия коррупции за 2020 год, в котором указала на небольшое снижение уровня коррупции в России, а также о рекордно высоком уровне взяточничества в США.Россия в опубликованном в четверг рейтинге поднялась на 129 строчку, набрав еще два бала по сравнению с 2019 годом, когда страна занимала 137-е место из 180. Сейчас Transparency International* присвоила РФ 30 баллов. Такое же количество баллов, однако, набрали Азербайджан, Габон, Малави и Мали.США же в списке индекса восприятия коррупции 2020 года расположились на 25 строчке с 67 баллами по сравнению с 69 баллами и 23 позицией в прошлом году. Отмечается, что это наименьшее количество баллов для США с 2012 года, до этого страны мира ранжировались по другой шкале с 10-балльной системой.Лидерами индекса, как и в предыдущие годы, остались Новая Зеландия и Дания с 88 баллами из возможных 100. В прошлом году у них было 87 баллов. В пятерку стран с наименьшим уровнем коррупции также вошли Финляндия, Швейцария, Сингапур и Швеция.Среди стран с наивысшим уровнем коррупции указаны Сомали, Сирия, Йемен и Венесуэла. Антилидером рейтинга на 180 месте оказался Южный Судан."В этом году индекс восприятия коррупции рисует мрачную картину уровня коррупции во всем мире. Практически за 10 лет большинство стран не преуспели в борьбе с коррупцией или добились минимального прогресса, при этом более двух третей из них набрали менее 50 баллов. Результаты проведенного нами исследования показывают, что коррупция не только ставит под угрозу глобальную борьбу с COVID-19, но также способствует продолжающемуся кризису демократии", - говорится в докладе организации.В 2020 году Transparency International*, как и многие составители других рейтингов государств, уделили особое внимание влиянию пандемии коронавируса. Организация отмечает, что "коррупция препятствует борьбе с пандемией COVID-19 и преодолению других кризисов с соблюдением принципов справедливости", что подчеркивает важность принятия антикоррупционных мер и в период ЧС. Коррупция, по мнению организации, в таком случае влияет на все меры по борьбе с пандемией: от взяток за проведение тестов на COVID-19 до общей готовности властей и органов здравоохранения."Пандемия COVID-19 - это не просто кризис в области здравоохранения и экономики. Это коррупционный кризис, и в настоящее время нам не удается его преодолеть", - приводятся на сайте слова представителя правления TI Делии Феррейры Рубио.Индекс восприятия коррупции Transparency International* с 1995 года составляется на основе опросов экспертов и предпринимателей о коррупции в государственном секторе, проведенных независимыми организациями. Страны мира ранжируются по шкале от 0 (наивысший уровень восприятия коррупции) до 100 баллов.Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International* была основана в 1993 году бывшим региональным директором всемирного банка Петером Эйгеном. Всего в мире работает порядка 100 ее филиалов, в России TI представлена Центром антикоррупционных исследований и инициатив "ТИ-Р". Финансируется Transparency International* в основном за счет дотаций правительств, в частности США, Германии, Великобритании, Еврокомиссии, а также средств частных фондов, в том числе Фонда Сороса.Основных руководителей Transparency International* подозревают, в частности, в связях с американским ЦРУ и британской разведкой Ми-6. Исследования Transparency International* нередко становились предметом критики, причем как их результаты, так и методы составления рейтингов. Индекс восприятия коррупции составляется организацией в основном только из заявлений других неправительственных организаций и данных СМИ, кроме того, по мнению экспертов, технология сведения данных в единый индекс позволяет подгонять индекс под любой результат. * Признана иноагентом в России

https://ria.ru/20210125/tramp-1594549172.html

https://ria.ru/20181206/1547511368.html

россия

дания

финляндия

сша

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ми-6, transparency international, еврокомиссия, джордж сорос, дания, финляндия, сша, азербайджан, в мире