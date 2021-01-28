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Жительница Перми взыскала компенсацию с хозяина забодавшей ее коровы
Жительница Перми взыскала компенсацию с хозяина забодавшей ее коровы
Жительница Пермского края взыскала компенсацию морального вреда с хозяина забодавшей ее коровы, сообщает пресс-служба краевого суда. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:38
2021-01-28T16:38
2021-01-28T16:38
пермский краевой суд
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 28 янв - РИА Новости. Жительница Пермского края взыскала компенсацию морального вреда с хозяина забодавшей ее коровы, сообщает пресс-служба краевого суда.По данным суда, женщина весной 2020 года попыталась выгнать корову соседа из своего огорода. Однако животное противилось и набросилось на женщину, бодая рогами. Пермячка получила травмы и месяц лечилась в больнице. Суд первой инстанции в Добрянском районе обязал хозяина коровы, который оставил ее без присмотра, возместить ущерб пострадавшей соседке. Размер компенсации составил 50 тысяч рублей, но решение было оспорено."Жительница взыскала компенсацию морального вреда за травму, причиненную коровой… Истица переживала из-за причиненных ей травм, ее физическому здоровью был нанесен вред, и до настоящего времени она испытывает боли… Пермский краевой суд согласился с решением суда первой инстанции", - говорится в сообщении суда.
https://ria.ru/20200619/1573142532.html
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пермский краевой суд, пермский край, происшествия