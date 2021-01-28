Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210128/korova-1594989819.html
Жительница Перми взыскала компенсацию с хозяина забодавшей ее коровы
Жительница Перми взыскала компенсацию с хозяина забодавшей ее коровы
Жительница Пермского края взыскала компенсацию морального вреда с хозяина забодавшей ее коровы, сообщает пресс-служба краевого суда. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:38
2021-01-28T16:38
пермский краевой суд
пермский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147259/88/1472598892_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_37e67955ae809ba0b83ec0b77ca75849.jpg
ПЕРМЬ, 28 янв - РИА Новости. Жительница Пермского края взыскала компенсацию морального вреда с хозяина забодавшей ее коровы, сообщает пресс-служба краевого суда.По данным суда, женщина весной 2020 года попыталась выгнать корову соседа из своего огорода. Однако животное противилось и набросилось на женщину, бодая рогами. Пермячка получила травмы и месяц лечилась в больнице. Суд первой инстанции в Добрянском районе обязал хозяина коровы, который оставил ее без присмотра, возместить ущерб пострадавшей соседке. Размер компенсации составил 50 тысяч рублей, но решение было оспорено."Жительница взыскала компенсацию морального вреда за травму, причиненную коровой… Истица переживала из-за причиненных ей травм, ее физическому здоровью был нанесен вред, и до настоящего времени она испытывает боли… Пермский краевой суд согласился с решением суда первой инстанции", - говорится в сообщении суда.
https://ria.ru/20200619/1573142532.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/147259/88/1472598892_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_7f4eb89eade1c0541293e8fb69070b6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пермский краевой суд, пермский край, происшествия

Жительница Перми взыскала компенсацию с хозяина забодавшей ее коровы

16:38 28.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКорова на сельскохозяйственной ферме в селе Ложниково Омской области
Корова на сельскохозяйственной ферме в селе Ложниково Омской области - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 28 янв - РИА Новости. Жительница Пермского края взыскала компенсацию морального вреда с хозяина забодавшей ее коровы, сообщает пресс-служба краевого суда.
По данным суда, женщина весной 2020 года попыталась выгнать корову соседа из своего огорода. Однако животное противилось и набросилось на женщину, бодая рогами. Пермячка получила травмы и месяц лечилась в больнице. Суд первой инстанции в Добрянском районе обязал хозяина коровы, который оставил ее без присмотра, возместить ущерб пострадавшей соседке. Размер компенсации составил 50 тысяч рублей, но решение было оспорено.
"Жительница взыскала компенсацию морального вреда за травму, причиненную коровой… Истица переживала из-за причиненных ей травм, ее физическому здоровью был нанесен вред, и до настоящего времени она испытывает боли… Пермский краевой суд согласился с решением суда первой инстанции", - говорится в сообщении суда.
Корова с колокольчиком - РИА Новости, 1920, 19.06.2020
19 июня 2020, 03:36Туризм
В Великобритании стадо коров захватило территорию отеля
 
Пермский краевой судПермский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38СМИ: ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
02:11Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
02:10Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и особенности коронавируса
02:09Во Владивостоке арестовали напавшего на полицейских на акции 23 января
01:59Бастрыкин отметил высокие офицерские качества Ланового
Лента новостейМолния