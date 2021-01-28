В ВОЗ рассказали о парадоксе пандемии коронавируса
17:04 28.01.2021 (обновлено: 17:54 28.01.2021)
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о возникновении парадоксальной ситуации в мире из-за появления вакцин от коронавируса. Об этом он сообщил в ходе брифинга.
По его словам, вакцины, разработанные для борьбы с COVID-19, дают надежду на окончание пандемии. Однако возникновение новых, более заразных штаммов коронавируса вызывает беспокойство. Кроме того, рост числа заражений вирусом создает крайнюю необходимость в вакцинации приоритетных групп населения.
"Данный парадокс, когда общество чувствует, что эпидемия скоро закончится благодаря вакцинам, но в то же время их призывают придерживаться ограничительных мер перед лицом новой угрозы, вызывает у людей напряженность, беспокойство, усталость и смятение. Это абсолютно понятно в нынешних условиях", — заявил Клюге.
Он также отметил, что новые мутации обнаружили в 49 странах региона. В 33 государствах Европы выявили "британский" штамм коронавируса, в 16 странах — "южноафриканский" вариант.
"Британский" штамм коронавируса впервые обнаружили в середине декабря. Это побудило десятки государств ввести ограничения на поездки для прибывающих из Соединенного Королевства. В конце прошлой недели премьер-министр Борис Джонсон признал, что новая мутация может быть связана с более высокой смертностью среди пациентов с COVID-19.
Штамм 501.V2 коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. По данным центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность вируса доминирует в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм такой же заразный, как "британский".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.