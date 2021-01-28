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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594996775.html
В ВОЗ рассказали о парадоксе пандемии коронавируса
В ВОЗ рассказали о парадоксе пандемии коронавируса
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о возникновении парадоксальной ситуации в мире из-за... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:04
2021-01-28T17:54
распространение коронавируса
ханс клюге
коронавирус covid-19
воз
европа
юар
в мире
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о возникновении парадоксальной ситуации в мире из-за появления вакцин от коронавируса. Об этом он сообщил в ходе брифинга.По его словам, вакцины, разработанные для борьбы с COVID-19, дают надежду на окончание пандемии. Однако возникновение новых, более заразных штаммов коронавируса вызывает беспокойство. Кроме того, рост числа заражений вирусом создает крайнюю необходимость в вакцинации приоритетных групп населения.Он также отметил, что новые мутации обнаружили в 49 странах региона. В 33 государствах Европы выявили "британский" штамм коронавируса, в 16 странах — "южноафриканский" вариант. "Британский" штамм коронавируса впервые обнаружили в середине декабря. Это побудило десятки государств ввести ограничения на поездки для прибывающих из Соединенного Королевства. В конце прошлой недели премьер-министр Борис Джонсон признал, что новая мутация может быть связана с более высокой смертностью среди пациентов с COVID-19.Штамм 501.V2 коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. По данным центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность вируса доминирует в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм такой же заразный, как "британский". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ханс клюге, коронавирус covid-19, воз, европа, юар, в мире

В ВОЗ рассказали о парадоксе пандемии коронавируса

17:04 28.01.2021 (обновлено: 17:54 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Мигель КанделаПассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Мигель Кандела
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МОСКВА, 28 янв РИА Новости. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о возникновении парадоксальной ситуации в мире из-за появления вакцин от коронавируса. Об этом он сообщил в ходе брифинга.
По его словам, вакцины, разработанные для борьбы с COVID-19, дают надежду на окончание пандемии. Однако возникновение новых, более заразных штаммов коронавируса вызывает беспокойство. Кроме того, рост числа заражений вирусом создает крайнюю необходимость в вакцинации приоритетных групп населения.
"Данный парадокс, когда общество чувствует, что эпидемия скоро закончится благодаря вакцинам, но в то же время их призывают придерживаться ограничительных мер перед лицом новой угрозы, вызывает у людей напряженность, беспокойство, усталость и смятение. Это абсолютно понятно в нынешних условиях", — заявил Клюге.
Он также отметил, что новые мутации обнаружили в 49 странах региона. В 33 государствах Европы выявили "британский" штамм коронавируса, в 16 странах — "южноафриканский" вариант.
"Британский" штамм коронавируса впервые обнаружили в середине декабря. Это побудило десятки государств ввести ограничения на поездки для прибывающих из Соединенного Королевства. В конце прошлой недели премьер-министр Борис Джонсон признал, что новая мутация может быть связана с более высокой смертностью среди пациентов с COVID-19.
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Штамм 501.V2 коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. По данным центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность вируса доминирует в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм такой же заразный, как "британский".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаХанс КлюгеКоронавирус COVID-19ВОЗЕвропаЮАРВ мире
 
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