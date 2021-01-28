Бауманка, РГГУ и МГИМО вернутся к очному обучению
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтуденты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. МГТУ имени Баумана, РГГУ и МГИМО возвращаются к очному обучению с 8 февраля, сообщается на сайтах вузов.
"С радостью спешим вам сообщить, что 8 февраля наш университет начинает работу в привычном очном формате! Все меры по предотвращению распространения COVID-19 сохраняются. Не забывайте про обязательные меры индивидуальной защиты: маски, социальную дистанцию и обработку рук антисептиком", - говорится в сообщении.
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Также о возвращении к очному обучению заявил Российский государственный гуманитарный университет с уточнением, что для иностранцев, которые не могут въехать на учебу в РФ, обучение продолжится в дистанционном формате. В онлайне останутся и потоковые лекции, которые посещает более 50 человек.
"С 8 февраля мы возвращаемся к очным занятиям с сохранением одного или двух дистантных дней в зависимости от факультета или магистерской программы", - сообщается на сайте Московского государственного института международных отношений. Уточняется, что для тех, кто не может приехать на учебу из-за закрытых границ, занятия продолжается дистанционно.
Ранее о возвращении к очному обучению сообщили Финансовая академия при правительстве РФ и Российский университет дружбы народов.
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