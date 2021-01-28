https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594983603.html

Бауманка, РГГУ и МГИМО вернутся к очному обучению

Бауманка, РГГУ и МГИМО вернутся к очному обучению

МГТУ имени Баумана, РГГУ и МГИМО возвращаются к очному обучению с 8 февраля, сообщается на сайтах вузов. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T16:08

2021-01-28T16:08

2021-01-28T16:08

распространение коронавируса

россия

мгту имени баумана

мгимо

российский государственный гуманитарный университет

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. МГТУ имени Баумана, РГГУ и МГИМО возвращаются к очному обучению с 8 февраля, сообщается на сайтах вузов."С радостью спешим вам сообщить, что 8 февраля наш университет начинает работу в привычном очном формате! Все меры по предотвращению распространения COVID-19 сохраняются. Не забывайте про обязательные меры индивидуальной защиты: маски, социальную дистанцию и обработку рук антисептиком", - говорится в сообщении.Также о возвращении к очному обучению заявил Российский государственный гуманитарный университет с уточнением, что для иностранцев, которые не могут въехать на учебу в РФ, обучение продолжится в дистанционном формате. В онлайне останутся и потоковые лекции, которые посещает более 50 человек."С 8 февраля мы возвращаемся к очным занятиям с сохранением одного или двух дистантных дней в зависимости от факультета или магистерской программы", - сообщается на сайте Московского государственного института международных отношений. Уточняется, что для тех, кто не может приехать на учебу из-за закрытых границ, занятия продолжается дистанционно.Ранее о возвращении к очному обучению сообщили Финансовая академия при правительстве РФ и Российский университет дружбы народов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://sn.ria.ru/20210118/shkoly-1593545397.html

https://ria.ru/20210125/obuchenie-1594511711.html

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россия, мгту имени баумана, мгимо, российский государственный гуманитарный университет, общество