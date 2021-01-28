https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594981886.html

Ученые нашли "ахиллесову пяту" коронавируса

Ученые нашли "ахиллесову пяту" коронавируса

Ученые из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета выявили слабое место коронавируса, сообщает портал MedicalXpress. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T16:03

2021-01-28T16:03

2021-01-28T17:52

распространение коронавируса

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в мире

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Ученые из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета выявили слабое место коронавируса, сообщает портал MedicalXpress.Специалисты выяснили, что у SARS-CoV-2 есть особый фермент — экзорибонуклеаза nsp14-ExoN. Он помогает вирусу корректировать ошибки, возникающие при репликации генома, и отвечает за извлечение генетического материала из других штаммов, что дает патогену эволюционное преимущество.По мнению ученых, nsp14-ExoN — "ахиллесова пята" коронавируса, и, если разработать лекарство, способное заблокировать действие фермента, вирус потеряет способность к рекомбинации и полностью "отключится".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587629974.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире