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Ученые нашли "ахиллесову пяту" коронавируса
Ученые нашли "ахиллесову пяту" коронавируса
Ученые из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета выявили слабое место коронавируса, сообщает портал MedicalXpress. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:03
2021-01-28T17:52
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Ученые из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета выявили слабое место коронавируса, сообщает портал MedicalXpress.Специалисты выяснили, что у SARS-CoV-2 есть особый фермент — экзорибонуклеаза nsp14-ExoN. Он помогает вирусу корректировать ошибки, возникающие при репликации генома, и отвечает за извлечение генетического материала из других штаммов, что дает патогену эволюционное преимущество.По мнению ученых, nsp14-ExoN — "ахиллесова пята" коронавируса, и, если разработать лекарство, способное заблокировать действие фермента, вирус потеряет способность к рекомбинации и полностью "отключится".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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сша, в мире

Ученые нашли "ахиллесову пяту" коронавируса

16:03 28.01.2021 (обновлено: 17:52 28.01.2021)
 
© Depositphotos / UgreenВлияние коронавируса на лимфоциты
Влияние коронавируса на лимфоциты - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Depositphotos / Ugreen
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МОСКВА, 28 янв РИА Новости. Ученые из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета выявили слабое место коронавируса, сообщает портал MedicalXpress.
Специалисты выяснили, что у SARS-CoV-2 есть особый фермент — экзорибонуклеаза nsp14-ExoN. Он помогает вирусу корректировать ошибки, возникающие при репликации генома, и отвечает за извлечение генетического материала из других штаммов, что дает патогену эволюционное преимущество.
"Экзорибонуклеаза коронавируса, таким образом, служит важной мишенью для подавления и ослабления продолжающейся пандемии COVID-19, а также для предотвращения будущих вспышек новых коронавирусов", — отметила один из авторов исследования Дженнифер Гриббл.
По мнению ученых, nsp14-ExoN — "ахиллесова пята" коронавируса, и, если разработать лекарство, способное заблокировать действие фермента, вирус потеряет способность к рекомбинации и полностью "отключится".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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