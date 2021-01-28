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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594936901.html
Ученые нашли схожие с COVID-19 вирусы в образцах десятилетней давности
Ученые нашли схожие с COVID-19 вирусы в образцах десятилетней давности
Ученые обнаружили коронавирусы, имеющие 92,6% нуклеотидную идентичность с SARS-CoV-2, в образцах, взятых у двух подковоносых летучих мышей Шамеля в Камбодже в... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:53
2021-01-28T12:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
юго-восточная азия
китай
камбоджа
наука
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ученые обнаружили коронавирусы, имеющие 92,6% нуклеотидную идентичность с SARS-CoV-2, в образцах, взятых у двух подковоносых летучих мышей Шамеля в Камбодже в 2010 году, говорится в препринте исследования, опубликованном на ресурсе bioRxiv.Как говорится в препринте, подковоносые летучие мыши считаются основным природным резервуаром коронавирусов, связанных с SARS. Широкое разнообразие видов коронавируса было обнаружено у этих летучих мышей в нескольких провинциях Китая. На сегодняшний день вирусы, наиболее близкие к SARS-CoV-2, были найдены в образцах летучих мышей, взятых в провинции Юньнань на юго-востоке Китая.После появления COVID-19 ученые протестировали 430 заархивированных образцов, взятых у шести семейств летучих мышей и двух семейств хищников. Пять образцов дали положительный результат на betaCoV, из них два затем дали положительный результат, когда их протестировали с использованием RT-qPCR, нацеленного на РНК-зависимую РНК-полимеразу вирусов подрода sarbecovirus. Оба образца были взяты у подковоносых летучих мышей Шамеля в декабре 2010 года в провинции Стынгтраенг на северо-востоке Камбоджи.Эти образцы РНК изучили при помощи метагеномного секвенирования. Оказалось, что две последовательности тесно связаны с SARS-CoV-2, они продемонстрировали 92,6% нуклеотидную идентичность во всем геноме и идентичную геномную организацию.Отмечается, что обнаружение данных вирусов у летучих мышей, найденных не в Китае, говорит о том, что связанные с SARS-CoV-2 вирусы имеют намного более широкое географическое распространение, чем предполагалось ранее. Оно также свидетельствует о том, что Юго-Восточная Азия представляет собой ключевую область, которую следует учитывать в рамках поиска происхождения SARS-CoV-2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594736974.html
юго-восточная азия
китай
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коронавирус covid-19, юго-восточная азия, китай, камбоджа, наука

Ученые нашли схожие с COVID-19 вирусы в образцах десятилетней давности

12:53 28.01.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ученые обнаружили коронавирусы, имеющие 92,6% нуклеотидную идентичность с SARS-CoV-2, в образцах, взятых у двух подковоносых летучих мышей Шамеля в Камбодже в 2010 году, говорится в препринте исследования, опубликованном на ресурсе bioRxiv.
Как говорится в препринте, подковоносые летучие мыши считаются основным природным резервуаром коронавирусов, связанных с SARS. Широкое разнообразие видов коронавируса было обнаружено у этих летучих мышей в нескольких провинциях Китая. На сегодняшний день вирусы, наиболее близкие к SARS-CoV-2, были найдены в образцах летучих мышей, взятых в провинции Юньнань на юго-востоке Китая.
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После появления COVID-19 ученые протестировали 430 заархивированных образцов, взятых у шести семейств летучих мышей и двух семейств хищников. Пять образцов дали положительный результат на betaCoV, из них два затем дали положительный результат, когда их протестировали с использованием RT-qPCR, нацеленного на РНК-зависимую РНК-полимеразу вирусов подрода sarbecovirus. Оба образца были взяты у подковоносых летучих мышей Шамеля в декабре 2010 года в провинции Стынгтраенг на северо-востоке Камбоджи.
Эти образцы РНК изучили при помощи метагеномного секвенирования. Оказалось, что две последовательности тесно связаны с SARS-CoV-2, они продемонстрировали 92,6% нуклеотидную идентичность во всем геноме и идентичную геномную организацию.
Отмечается, что обнаружение данных вирусов у летучих мышей, найденных не в Китае, говорит о том, что связанные с SARS-CoV-2 вирусы имеют намного более широкое географическое распространение, чем предполагалось ранее. Оно также свидетельствует о том, что Юго-Восточная Азия представляет собой ключевую область, которую следует учитывать в рамках поиска происхождения SARS-CoV-2.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Юго-Восточная АзияКитайКамбоджаНаука
 
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