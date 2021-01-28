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В России за сутки выписали 26 775 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 26 775 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 26 775 человек после COVID-19, за все время - 3 229 258, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:14
2021-01-28T11:14
2021-01-28T11:14
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общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 26 775 человек после COVID-19, за все время - 3 229 258, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 775 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 229 258", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 6142, Санкт-Петербурге - 4124, Подмосковье - 1103.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество