https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594888569.html

Эксперты назвали сроки полного снятия ограничений по COVID-19 в Москве

Эксперты назвали сроки полного снятия ограничений по COVID-19 в Москве

Говорить о полном снятии коронавирусных ограничений в Москве можно будет ближе к лету, считают опрошенные РИА Новости специалисты. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T06:05

2021-01-28T06:05

2021-01-28T06:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Говорить о полном снятии коронавирусных ограничений в Москве можно будет ближе к лету, считают опрошенные РИА Новости специалисты."Чем дольше срок прогноза, тем он менее достоверен, тут уж ничего не сделаешь... Я думаю, что до лета вопрос закроется", - ответил на вопрос о сроках полного снятия ограничений доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что говорить о полной отмене ограничений можно будет "не раньше лета"."Москва - это город, куда съезжаются люди из разных регионов. И восприимчивые граждане все еще остаются", - отметил инфекционист.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пандемия идет на спад, нужно делать акцент на восстановлении экономики. В столице отменены ограничения на ночную работу предприятий общепита, ночных клубов и баров, положение о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу перестает быть обязательным. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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