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Эксперты назвали сроки полного снятия ограничений по COVID-19 в Москве
Эксперты назвали сроки полного снятия ограничений по COVID-19 в Москве
Говорить о полном снятии коронавирусных ограничений в Москве можно будет ближе к лету, считают опрошенные РИА Новости специалисты. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T06:05
2021-01-28T06:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Говорить о полном снятии коронавирусных ограничений в Москве можно будет ближе к лету, считают опрошенные РИА Новости специалисты."Чем дольше срок прогноза, тем он менее достоверен, тут уж ничего не сделаешь... Я думаю, что до лета вопрос закроется", - ответил на вопрос о сроках полного снятия ограничений доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что говорить о полной отмене ограничений можно будет "не раньше лета"."Москва - это город, куда съезжаются люди из разных регионов. И восприимчивые граждане все еще остаются", - отметил инфекционист.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пандемия идет на спад, нужно делать акцент на восстановлении экономики. В столице отменены ограничения на ночную работу предприятий общепита, ночных клубов и баров, положение о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу перестает быть обязательным. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, общество

Эксперты назвали сроки полного снятия ограничений по COVID-19 в Москве

06:05 28.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМасочный режим в Москве
Масочный режим в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Говорить о полном снятии коронавирусных ограничений в Москве можно будет ближе к лету, считают опрошенные РИА Новости специалисты.
"Чем дольше срок прогноза, тем он менее достоверен, тут уж ничего не сделаешь... Я думаю, что до лета вопрос закроется", - ответил на вопрос о сроках полного снятия ограничений доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что говорить о полной отмене ограничений можно будет "не раньше лета".
"Москва - это город, куда съезжаются люди из разных регионов. И восприимчивые граждане все еще остаются", - отметил инфекционист.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пандемия идет на спад, нужно делать акцент на восстановлении экономики. В столице отменены ограничения на ночную работу предприятий общепита, ночных клубов и баров, положение о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу перестает быть обязательным.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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