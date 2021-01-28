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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594888237.html
Выявлено заболевание, повышающее риск смерти от COVID-19 почти в три раза
Выявлено заболевание, повышающее риск смерти от COVID-19 почти в три раза
Американские ученые обнаружили, что у пациентов с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше, чем у людей без этого психического... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T05:24
2021-01-28T05:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
нью-йорк (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Американские ученые обнаружили, что у пациентов с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше, чем у людей без этого психического расстройства. Исследование опубликовано в журнале JAMA Psychiatry.В ходе анализа специалисты изучили медицинские записи 26 540 пациентов из Нью-Йорка в период с марта по май 2020 года, среди которых коронавирусом заразились 7 348 человек. Ученые разделили пациентов с психическими заболеваниями на три категории – с расстройствами шизофренического спектра, аффективными и тревожными расстройствами, сравнив исходы их заболевания с другими больными COVID-19, у которых подобных расстройств не было.Так, из более чем семи тысяч заразившихся коронавирусом 75 пациентов страдали шизофренией, 564 - аффективными расстройствами, еще 360 – тревожными. При этом 864 пациента с COVID-19 умерли или были переведены в хосписы в течение 45 дней с момента постановки диагноза.Скорректировав результаты с учетом пола, возраста, расы и известных факторов риска, ученые обнаружили, что у людей с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше. Вместе с тем связи между аффективными или тревожными расстройствами и смертью от коронавируса ученые не обнаружили.Как отметили авторы исследования, сокращение продолжительности жизни у страдающих шизофренией обычно связывается с другими медицинскими факторами риска. При этом специалисты указали, что в вопросе связи шизофрении и смертности от COVID-19 необходимы дальнейшие исследования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210124/smertnost-1594344166.html
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коронавирус covid-19, нью-йорк (город), сша, в мире

Выявлено заболевание, повышающее риск смерти от COVID-19 почти в три раза

05:24 28.01.2021
 
© РИА НовостиМедицинские работники доставляют пациента из машины скорой помощи в приемное отделение госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинские работники доставляют пациента из машины скорой помощи в приемное отделение госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Американские ученые обнаружили, что у пациентов с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше, чем у людей без этого психического расстройства. Исследование опубликовано в журнале JAMA Psychiatry.
В ходе анализа специалисты изучили медицинские записи 26 540 пациентов из Нью-Йорка в период с марта по май 2020 года, среди которых коронавирусом заразились 7 348 человек. Ученые разделили пациентов с психическими заболеваниями на три категории – с расстройствами шизофренического спектра, аффективными и тревожными расстройствами, сравнив исходы их заболевания с другими больными COVID-19, у которых подобных расстройств не было.
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24 января, 10:01Распространение коронавируса
Найдены различия в смертности от COVID-19 у представителей разных рас
Так, из более чем семи тысяч заразившихся коронавирусом 75 пациентов страдали шизофренией, 564 - аффективными расстройствами, еще 360 – тревожными. При этом 864 пациента с COVID-19 умерли или были переведены в хосписы в течение 45 дней с момента постановки диагноза.
Скорректировав результаты с учетом пола, возраста, расы и известных факторов риска, ученые обнаружили, что у людей с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше. Вместе с тем связи между аффективными или тревожными расстройствами и смертью от коронавируса ученые не обнаружили.
Как отметили авторы исследования, сокращение продолжительности жизни у страдающих шизофренией обычно связывается с другими медицинскими факторами риска. При этом специалисты указали, что в вопросе связи шизофрении и смертности от COVID-19 необходимы дальнейшие исследования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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