https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594880778.html

Опрос показал, как россияне оценивают действия по борьбе с COVID-19

Опрос показал, как россияне оценивают действия по борьбе с COVID-19

Жители США критичнее оценивают действия правительства своей страны по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, чем россияне, говорится в исследовании... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T00:07

2021-01-28T00:07

2021-01-28T00:20

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

сша

в мире

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Жители США критичнее оценивают действия правительства своей страны по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, чем россияне, говорится в исследовании международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Представителем ассоциации в России и странах СНГ является исследовательский холдинг "Ромир". В ноябре-декабре Gallup International опросила людей из разных стран об их ожиданиях на наступающий год. В рамках проекта было собеседовано более 44 тысяч человек в 47 странах. В частности, изучалось мнение респондентов относительно поддержки действий правительства в борьбе с коронавирусом.В целом 54% жителей Земли считают, что правительство их страны успешно справляется с пандемией коронавируса, не разделяют эту точку зрения 42%. "Лидерами в вопросе поддержки правительства стали жители Вьетнама (100%), Кореи (89%), Индии и Азербайджана (по 86%)", - говорится в исследовании.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, сша, в мире