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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594880778.html
Опрос показал, как россияне оценивают действия по борьбе с COVID-19
Опрос показал, как россияне оценивают действия по борьбе с COVID-19
Жители США критичнее оценивают действия правительства своей страны по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, чем россияне, говорится в исследовании... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T00:07
2021-01-28T00:20
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Жители США критичнее оценивают действия правительства своей страны по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, чем россияне, говорится в исследовании международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Представителем ассоциации в России и странах СНГ является исследовательский холдинг "Ромир". В ноябре-декабре Gallup International опросила людей из разных стран об их ожиданиях на наступающий год. В рамках проекта было собеседовано более 44 тысяч человек в 47 странах. В частности, изучалось мнение респондентов относительно поддержки действий правительства в борьбе с коронавирусом.В целом 54% жителей Земли считают, что правительство их страны успешно справляется с пандемией коронавируса, не разделяют эту точку зрения 42%. "Лидерами в вопросе поддержки правительства стали жители Вьетнама (100%), Кореи (89%), Индии и Азербайджана (по 86%)", - говорится в исследовании.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, сша, в мире

Опрос показал, как россияне оценивают действия по борьбе с COVID-19

00:07 28.01.2021 (обновлено: 00:20 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Жители США критичнее оценивают действия правительства своей страны по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, чем россияне, говорится в исследовании международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Представителем ассоциации в России и странах СНГ является исследовательский холдинг "Ромир". В ноябре-декабре Gallup International опросила людей из разных стран об их ожиданиях на наступающий год. В рамках проекта было собеседовано более 44 тысяч человек в 47 странах. В частности, изучалось мнение респондентов относительно поддержки действий правительства в борьбе с коронавирусом.
В целом 54% жителей Земли считают, что правительство их страны успешно справляется с пандемией коронавируса, не разделяют эту точку зрения 42%. "Лидерами в вопросе поддержки правительства стали жители Вьетнама (100%), Кореи (89%), Индии и Азербайджана (по 86%)", - говорится в исследовании.
"Наибольший уровень несогласия с утверждением показали жители Украины (77%), Боснии и Герцеговины (75%) и США (67%). В России считают успешными действия правительства по борьбе с вирусом 45% опрошенных, 48% не согласны с этим, 7% затруднились ответить", - добавляется в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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