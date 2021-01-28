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Forbes назвал "королей российской недвижимости"
Forbes назвал "королей российской недвижимости"
Журнал Forbes опубликовал список "королей российской недвижимости" — компаний, получающих наибольший арендный доход. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T08:57
2021-01-28T16:39
саит-салам гуцериев
тц рио
зарах илиев
киевская площадь
ташир
владимир евтушенков
экономика
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал список "королей российской недвижимости" — компаний, получающих наибольший арендный доход.Первое место заняла "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. По данным издания, за 2020 год компания заработала на аренде более 1,2 миллиарда долларов. Среди крупнейших объектов "площади" — оптово-розничный продовольственный центр "Фуд-сити" и торгово-развлекательный комплекс "Европейский".На втором месте расположилась группа "Ташир" Самвела Карапетяна с арендным доходом в 585 миллионов долларов. Основные объекты компании — ТЦ "Рио" на Дмитровском шоссе, многофункциональный комплекс Kvartal West и гостиница Novotel Moscow City.Замыкает тройку лидеров "Сафмар" Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Доход группы составил 460 миллионов долларов. "Сафмару" принадлежат отели Moscow Mariott Grand и "Националь", ТЦ "Калейдоскоп", а также почти полтора миллиона квадратных метров складских площадей.Новичками рейтинга стала АФК "Система" Владимира Евтушенкова с доходом в 90 миллионов долларов и группа "РАМО-М" с 65 миллионами.В Forbes объяснили, что считали только арендные доходы компаний. Площади, которые рантье используют для собственных нужд, не учитывали.
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саит-салам гуцериев, тц рио, зарах илиев, киевская площадь, ташир , владимир евтушенков, экономика

Forbes назвал "королей российской недвижимости"

08:57 28.01.2021 (обновлено: 16:39 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкПосетители в центре оптовой и мелкооптовой торговли “Фуд Сити” в Москве.
Посетители в центре оптовой и мелкооптовой торговли “Фуд Сити” в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 28 янв РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал список "королей российской недвижимости" — компаний, получающих наибольший арендный доход.
Первое место заняла "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. По данным издания, за 2020 год компания заработала на аренде более 1,2 миллиарда долларов. Среди крупнейших объектов "площади" — оптово-розничный продовольственный центр "Фуд-сити" и торгово-развлекательный комплекс "Европейский".
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На втором месте расположилась группа "Ташир" Самвела Карапетяна с арендным доходом в 585 миллионов долларов. Основные объекты компании — ТЦ "Рио" на Дмитровском шоссе, многофункциональный комплекс Kvartal West и гостиница Novotel Moscow City.
Замыкает тройку лидеров "Сафмар" Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Доход группы составил 460 миллионов долларов. "Сафмару" принадлежат отели Moscow Mariott Grand и "Националь", ТЦ "Калейдоскоп", а также почти полтора миллиона квадратных метров складских площадей.
Новичками рейтинга стала АФК "Система" Владимира Евтушенкова с доходом в 90 миллионов долларов и группа "РАМО-М" с 65 миллионами.
В Forbes объяснили, что считали только арендные доходы компаний. Площади, которые рантье используют для собственных нужд, не учитывали.
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Саит-Салам ГуцериевТЦ РИОЗарах ИлиевКиевская площадьТаширВладимир ЕвтушенковЭкономика
 
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