https://ria.ru/20210128/koroli-1594895776.html

Forbes назвал "королей российской недвижимости"

Forbes назвал "королей российской недвижимости"

Журнал Forbes опубликовал список "королей российской недвижимости" — компаний, получающих наибольший арендный доход. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T08:57

2021-01-28T08:57

2021-01-28T16:39

саит-салам гуцериев

тц рио

зарах илиев

киевская площадь

ташир

владимир евтушенков

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577884714_0:54:3450:1995_1920x0_80_0_0_fb32a91538dbc9afdb53c556dc87762f.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал список "королей российской недвижимости" — компаний, получающих наибольший арендный доход.Первое место заняла "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. По данным издания, за 2020 год компания заработала на аренде более 1,2 миллиарда долларов. Среди крупнейших объектов "площади" — оптово-розничный продовольственный центр "Фуд-сити" и торгово-развлекательный комплекс "Европейский".На втором месте расположилась группа "Ташир" Самвела Карапетяна с арендным доходом в 585 миллионов долларов. Основные объекты компании — ТЦ "Рио" на Дмитровском шоссе, многофункциональный комплекс Kvartal West и гостиница Novotel Moscow City.Замыкает тройку лидеров "Сафмар" Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Доход группы составил 460 миллионов долларов. "Сафмару" принадлежат отели Moscow Mariott Grand и "Националь", ТЦ "Калейдоскоп", а также почти полтора миллиона квадратных метров складских площадей.Новичками рейтинга стала АФК "Система" Владимира Евтушенкова с доходом в 90 миллионов долларов и группа "РАМО-М" с 65 миллионами.В Forbes объяснили, что считали только арендные доходы компаний. Площади, которые рантье используют для собственных нужд, не учитывали.

https://realty.ria.ru/20201204/torgi-1587610512.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/nedvizhimost-1594046801.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саит-салам гуцериев, тц рио, зарах илиев, киевская площадь, ташир , владимир евтушенков, экономика