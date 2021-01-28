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В Красноярске кондуктор пинками выгнала пассажира из автобуса
В Красноярске кондуктор пинками выгнала пассажира из автобуса
Полицейские проводят проверку по факту инцидента между кондуктором и пассажиркой в одном из маршрутных автобусов Красноярска, сообщили РИА Новости в главке МВД... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T06:45
2021-01-28T11:54
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 28 янв — РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту инцидента между кондуктором и пассажиркой в одном из маршрутных автобусов Красноярска, сообщили РИА Новости в главке МВД по Красноярскому краю.Ранее пользователи соцсетей выложили видео, где кондуктор буквально пинками выгоняет из автобуса женщину в возрасте без защитной маски на лице. На кадрах женщина несколько раз пытается зайти в автобус, но кондуктор сталкивает ее ногой со ступеней."В ГУ МВД по краю подтвердили, что по факту конфликтной ситуации в общественном транспорте проводят проверку", — сказал начальник пресс-службы главка.Также в ситуации разбирается городской департамент транспорта.
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красноярск, происшествия

В Красноярске кондуктор пинками выгнала пассажира из автобуса

06:45 28.01.2021 (обновлено: 11:54 28.01.2021)
 
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КРАСНОЯРСК, 28 янв — РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту инцидента между кондуктором и пассажиркой в одном из маршрутных автобусов Красноярска, сообщили РИА Новости в главке МВД по Красноярскому краю.
Ранее пользователи соцсетей выложили видео, где кондуктор буквально пинками выгоняет из автобуса женщину в возрасте без защитной маски на лице. На кадрах женщина несколько раз пытается зайти в автобус, но кондуктор сталкивает ее ногой со ступеней.
"В ГУ МВД по краю подтвердили, что по факту конфликтной ситуации в общественном транспорте проводят проверку", — сказал начальник пресс-службы главка.
Также в ситуации разбирается городской департамент транспорта.
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