https://ria.ru/20210128/konduktor-1594889392.html

В Красноярске кондуктор пинками выгнала пассажира из автобуса

В Красноярске кондуктор пинками выгнала пассажира из автобуса

Полицейские проводят проверку по факту инцидента между кондуктором и пассажиркой в одном из маршрутных автобусов Красноярска, сообщили РИА Новости в главке МВД... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T06:45

2021-01-28T06:45

2021-01-28T11:54

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 28 янв — РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту инцидента между кондуктором и пассажиркой в одном из маршрутных автобусов Красноярска, сообщили РИА Новости в главке МВД по Красноярскому краю.Ранее пользователи соцсетей выложили видео, где кондуктор буквально пинками выгоняет из автобуса женщину в возрасте без защитной маски на лице. На кадрах женщина несколько раз пытается зайти в автобус, но кондуктор сталкивает ее ногой со ступеней."В ГУ МВД по краю подтвердили, что по факту конфликтной ситуации в общественном транспорте проводят проверку", — сказал начальник пресс-службы главка.Также в ситуации разбирается городской департамент транспорта.

https://ria.ru/20201020/maska-1580688688.html

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия