https://ria.ru/20210128/konchalovskiy-1594906385.html

Кинокритики США внесли "Дорогие товарищи!" в топ-5 иностранных фильмов

Кинокритики США внесли "Дорогие товарищи!" в топ-5 иностранных фильмов

Картина российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошла в топ-5 лучших фильмов на иностранном языке Национального совета кинокритиков США. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T10:30

2021-01-28T10:30

2021-01-28T10:30

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Картина российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошла в топ-5 лучших фильмов на иностранном языке Национального совета кинокритиков США.В список пяти лучших фильмов также вошли греческий фильм "Яблоки" (Apples), румынский "Коллектив" (Collective), испанская картина "Агент-крот" (The Mole Agent) и "Ночь королей" (the Night of the Kings), созданный совместно Францией, Канадой, Сенегалом и Кот-д'Ивуаром. Лучшим фильмом в номинации иностранных фильмов организация назвала гватемальскую картину La Llorona.Лучшим фильмом Национальный совет кинокритиков США назвал американскую военную драму "Пятеро одной крови" режиссера Спайка Ли.Действие фильма "Дорогие товарищи!" основано на реальных событиях 1962 года, которые произошли в советском Новочеркасске. На главном городском заводе происходит забастовка, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главная героиня фильма – работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая) искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.Фильм "Дорогие товарищи!" вышел в широкий прокат в России 12 ноября.

https://ria.ru/20200912/festival-1577096309.html

https://ria.ru/20201113/oskar-1584487965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, юлия высоцкая, андрей кончаловский, спайк ли, новочеркасск