https://ria.ru/20210128/kompensatsiya-1594927130.html

Власти Подмосковья: компенсацию за детсад будут перечислять автоматически

Власти Подмосковья: компенсацию за детсад будут перечислять автоматически

Ежегодную онлайн-подачу заявления на компенсацию за детский сад отменили в Московской области, выплаты начнут перечислять автоматически, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:13

2021-01-28T12:13

2021-01-28T12:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ежегодную онлайн-подачу заявления на компенсацию за детский сад отменили в Московской области, выплаты начнут перечислять автоматически, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья."Раньше для продления услуги родители малышей должны были каждый год подавать новое заявление на региональном портале госуслуг или в детсаду. Теперь же оказание услуги переведено в проактивный режим – компенсация продлевается автоматически, а подать заявление нужно только один раз, при записи ребенка в детский сад", – сказал глава ведомства Максим Рымар, которого цитирует пресс-служба.Размер компенсации за детский сад на первого ребенка составляет 20% от среднего размера платы, на второго – 50%, на третьего и последующих детей – 70%, пояснили в ведомстве."При назначении компенсации теперь учитываются совершеннолетние дети до 23 лет, обучающиеся очно. Это значит, что если первый ребенок – студент, второй – школьник, а третий ходит в детсад, то компенсация за третьего ребенка составит 70% от средней родительской платы", - отметили в областном мингосе.

https://ria.ru/20210127/rozhdaemost-1594827459.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)