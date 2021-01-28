https://ria.ru/20210128/kompensatsiya-1594927130.html
Власти Подмосковья: компенсацию за детсад будут перечислять автоматически
Власти Подмосковья: компенсацию за детсад будут перечислять автоматически
Ежегодную онлайн-подачу заявления на компенсацию за детский сад отменили в Московской области, выплаты начнут перечислять автоматически, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:13
2021-01-28T12:13
2021-01-28T12:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ежегодную онлайн-подачу заявления на компенсацию за детский сад отменили в Московской области, выплаты начнут перечислять автоматически, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья."Раньше для продления услуги родители малышей должны были каждый год подавать новое заявление на региональном портале госуслуг или в детсаду. Теперь же оказание услуги переведено в проактивный режим – компенсация продлевается автоматически, а подать заявление нужно только один раз, при записи ребенка в детский сад", – сказал глава ведомства Максим Рымар, которого цитирует пресс-служба.Размер компенсации за детский сад на первого ребенка составляет 20% от среднего размера платы, на второго – 50%, на третьего и последующих детей – 70%, пояснили в ведомстве."При назначении компенсации теперь учитываются совершеннолетние дети до 23 лет, обучающиеся очно. Это значит, что если первый ребенок – студент, второй – школьник, а третий ходит в детсад, то компенсация за третьего ребенка составит 70% от средней родительской платы", - отметили в областном мингосе.
https://ria.ru/20210127/rozhdaemost-1594827459.html
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Ежегодную онлайн-подачу заявления на компенсацию за детский сад отменили в Московской области, выплаты начнут перечислять автоматически, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья
.
"Раньше для продления услуги родители малышей должны были каждый год подавать новое заявление на региональном портале госуслуг или в детсаду. Теперь же оказание услуги переведено в проактивный режим – компенсация продлевается автоматически, а подать заявление нужно только один раз, при записи ребенка в детский сад", – сказал глава ведомства Максим Рымар, которого цитирует пресс-служба.
Размер компенсации за детский сад на первого ребенка составляет 20% от среднего размера платы, на второго – 50%, на третьего и последующих детей – 70%, пояснили в ведомстве.
"При назначении компенсации теперь учитываются совершеннолетние дети до 23 лет, обучающиеся очно. Это значит, что если первый ребенок – студент, второй – школьник, а третий ходит в детсад, то компенсация за третьего ребенка составит 70% от средней родительской платы", - отметили в областном мингосе.