https://ria.ru/20210128/kniga-1594958066.html

Вышинский рассказал о своей книге

Вышинский рассказал о своей книге

Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский на презентации своей книги "Жил напротив тюрьмы..." поблагодарил коллег, которые... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:28

2021-01-28T14:28

2021-01-28T16:34

кирилл вышинский

татьяна москалькова

дмитрий киселев

владимир путин

украина

общество

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский на презентации своей книги "Жил напротив тюрьмы..." поблагодарил коллег, которые беспокоились за него в период заключения, а также отметил, что создал произведение "не о тюрьме, а об Украине"."Я хочу сказать огромное спасибо коллегам за то, что эта книга стала возможной. <...> Я имею возможность уже жить не в тюрьме, не напротив своего дома, жить, работать, и за это огромное спасибо моим коллегам, которые беспокоились за меня больше года", — рассказал Вышинский на презентации книги в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Книга, по словам журналиста, почти на 90% была готова еще весной прошлого года. Но ситуация с пандемией внесла свои коррективы, добавил он."Мне кажется, что это не повредило этому тексту. <...> Я не хотел писать книгу о тюрьме. Понятно, что тут конкурировать с корифеями жанра, которые описывают жизнь в постсоветских тюрьмах и советских тюрьмах, у меня точно нет возможности и желания. Поэтому я не занимался исследованием внутренней иерархии тюрьмы. <...> Я хотел написать книгу о стране, об Украине, о том, какой она мне представлялась до попадания в тюремные застенки, какой она мне виделась из тюрьмы в тюремное окно, и что я думаю о том, что там сейчас происходит", — сказал Вышинский.Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, в свою очередь, отметил, что Вышинскому после освобождения удалось взять "новый старт жизни в России" и успешно здесь развиваться."Из книги, конечно, понятно, что Кириллу пришлось пережить. Но он прошел этот путь очень достойно. Мне очень понравился эпизод этой книги, встреча с авторитетным сидельцем Гешей, который взял под крыло Кирилла. <...> Я думаю, что сам Геша грелся в лучах интеллекта Кирилла, стиля Кирилла, подпитывался энергетикой и подпитывался такой надеждой", — отметил Киселев.Он также высказал слова благодарности МИД, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и президенту России Владимиру Путину, "который немало сделал для того, чтобы Кирилл был с нами и эта книга стала возможной".

https://ria.ru/20210126/vyshinskiy-1594610595.html

украина

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Презентация книги о почти 500 днях в украинской тюрьме журналиста Кирилла Вышинского Журналист Вышинский презентует книгу о почти 500 днях в украинской тюрьме 2021-01-28T14:28 true PT0M42S

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кирилл вышинский, татьяна москалькова, дмитрий киселев, владимир путин, украина, общество