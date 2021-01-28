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Вышинский рассказал о своей книге
Вышинский рассказал о своей книге
Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский на презентации своей книги "Жил напротив тюрьмы..." поблагодарил коллег, которые... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:28
2021-01-28T16:34
кирилл вышинский
татьяна москалькова
дмитрий киселев
владимир путин
украина
общество
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский на презентации своей книги "Жил напротив тюрьмы..." поблагодарил коллег, которые беспокоились за него в период заключения, а также отметил, что создал произведение "не о тюрьме, а об Украине"."Я хочу сказать огромное спасибо коллегам за то, что эта книга стала возможной. &lt;...&gt; Я имею возможность уже жить не в тюрьме, не напротив своего дома, жить, работать, и за это огромное спасибо моим коллегам, которые беспокоились за меня больше года", — рассказал Вышинский на презентации книги в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Книга, по словам журналиста, почти на 90% была готова еще весной прошлого года. Но ситуация с пандемией внесла свои коррективы, добавил он."Мне кажется, что это не повредило этому тексту. &lt;...&gt; Я не хотел писать книгу о тюрьме. Понятно, что тут конкурировать с корифеями жанра, которые описывают жизнь в постсоветских тюрьмах и советских тюрьмах, у меня точно нет возможности и желания. Поэтому я не занимался исследованием внутренней иерархии тюрьмы. &lt;...&gt; Я хотел написать книгу о стране, об Украине, о том, какой она мне представлялась до попадания в тюремные застенки, какой она мне виделась из тюрьмы в тюремное окно, и что я думаю о том, что там сейчас происходит", — сказал Вышинский.Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, в свою очередь, отметил, что Вышинскому после освобождения удалось взять "новый старт жизни в России" и успешно здесь развиваться."Из книги, конечно, понятно, что Кириллу пришлось пережить. Но он прошел этот путь очень достойно. Мне очень понравился эпизод этой книги, встреча с авторитетным сидельцем Гешей, который взял под крыло Кирилла. &lt;...&gt; Я думаю, что сам Геша грелся в лучах интеллекта Кирилла, стиля Кирилла, подпитывался энергетикой и подпитывался такой надеждой", — отметил Киселев.Он также высказал слова благодарности МИД, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и президенту России Владимиру Путину, "который немало сделал для того, чтобы Кирилл был с нами и эта книга стала возможной".
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Презентация книги о почти 500 днях в украинской тюрьме журналиста Кирилла Вышинского
Журналист Вышинский презентует книгу о почти 500 днях в украинской тюрьме
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кирилл вышинский, татьяна москалькова, дмитрий киселев, владимир путин, украина, общество

Вышинский рассказал о своей книге

14:28 28.01.2021 (обновлено: 16:34 28.01.2021)
 
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский на презентации своей книги "Жил напротив тюрьмы..." поблагодарил коллег, которые беспокоились за него в период заключения, а также отметил, что создал произведение "не о тюрьме, а об Украине".
"Я хочу сказать огромное спасибо коллегам за то, что эта книга стала возможной. <...> Я имею возможность уже жить не в тюрьме, не напротив своего дома, жить, работать, и за это огромное спасибо моим коллегам, которые беспокоились за меня больше года", — рассказал Вышинский на презентации книги в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКнига Кирилла Вышинского "Жил напротив тюрьмы..."
Книга Кирилла Вышинского Жил напротив тюрьмы... - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Книга Кирилла Вышинского "Жил напротив тюрьмы..."
Книга, по словам журналиста, почти на 90% была готова еще весной прошлого года. Но ситуация с пандемией внесла свои коррективы, добавил он.
"Мне кажется, что это не повредило этому тексту. <...> Я не хотел писать книгу о тюрьме. Понятно, что тут конкурировать с корифеями жанра, которые описывают жизнь в постсоветских тюрьмах и советских тюрьмах, у меня точно нет возможности и желания. Поэтому я не занимался исследованием внутренней иерархии тюрьмы. <...> Я хотел написать книгу о стране, об Украине, о том, какой она мне представлялась до попадания в тюремные застенки, какой она мне виделась из тюрьмы в тюремное окно, и что я думаю о том, что там сейчас происходит", — сказал Вышинский.
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, в свою очередь, отметил, что Вышинскому после освобождения удалось взять "новый старт жизни в России" и успешно здесь развиваться.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 12:26
Вышинский рассказал, кому будет интересна его книга
"Из книги, конечно, понятно, что Кириллу пришлось пережить. Но он прошел этот путь очень достойно. Мне очень понравился эпизод этой книги, встреча с авторитетным сидельцем Гешей, который взял под крыло Кирилла. <...> Я думаю, что сам Геша грелся в лучах интеллекта Кирилла, стиля Кирилла, подпитывался энергетикой и подпитывался такой надеждой", — отметил Киселев.
Он также высказал слова благодарности МИД, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и президенту России Владимиру Путину, "который немало сделал для того, чтобы Кирилл был с нами и эта книга стала возможной".
 
Кирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаДмитрий КиселевВладимир ПутинУкраинаОбщество
 
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