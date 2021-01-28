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https://ria.ru/20210128/klaus-1595037222.html
Экс-президента Чехии оштрафовали за отказ носить маску
Экс-президента Чехии оштрафовали за отказ носить маску
Экс-президент Чехии Вацлав Клаус (занимал этот пост в 2003-2013 годах) оштрафован управлением гигиенической службы Праги на 10 тысяч крон (около 465 долларов)... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T20:43
2021-01-28T20:43
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коронавирус covid-19
коронавирусы
вацлав клаус
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прага
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ПРАГА, 28 янв – РИА Новости. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус (занимал этот пост в 2003-2013 годах) оштрафован управлением гигиенической службы Праги на 10 тысяч крон (около 465 долларов) за то, что не имел на себе противоэпидемической маски во время празднования 28 октября 2020 года очередной годовщины образования республики, сообщило в четверг Чешское ТВ."Экс-президент Вацлав Клаус оштрафован за то, что во время возложения цветов в честь Дня образования республики и во время последующего выступления не имел на себе противоэпидемической маски и принципиально отказывался надеть ее", - говорится в сообщении.Ранее за отказ от ношения маски во время митинга на Староместской площади в сентябре прошлого года Клаус уже был оштрафован на 3 тысячи крон (около 140 долларов). Возможно, его ждут дальнейшие денежные штрафы, поскольку он появлялся без маски на торжествах в честь годовщины "бархатной революции" в ноябре и во время демонстрации противников правительственных мер против коронавируса, которая состоялась в декабре прошлого года на Староместской площади.По словам своего помощника, Клаус намерен опротестовать уже наложенные на него штрафы.При этом Клаус неоднократно заявлял, что кабмин своими мерами нарушает гражданские свободы и ликвидирует национальную экономику.В то же время ряд местных СМИ полагает, что действия экс-президента, который в августе будет отмечать 80-летний юбилей, возможно, вызваны его стремлением лишний раз напомнить о себе.С 5 октября 2020 года в республике действует режим ЧС, в рамках которого до минимума ограничена общественная жизнь. Открытыми остаются только магазины, торгующие продовольственными и бытовыми товарами, а также аптеки, магазины с товарами для детей и канцтоварами. С 21.00 до 5.00 действует комендантский час, в общественных местах разрешены встречи не более чем двух человек, исключения допускаются для членов одной семьи.
https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594996775.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, вацлав клаус, чехия, прага, в мире

Экс-президента Чехии оштрафовали за отказ носить маску

20:43 28.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБывший президент Чехи Вацлав Клаус
Бывший президент Чехи Вацлав Клаус - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПРАГА, 28 янв – РИА Новости. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус (занимал этот пост в 2003-2013 годах) оштрафован управлением гигиенической службы Праги на 10 тысяч крон (около 465 долларов) за то, что не имел на себе противоэпидемической маски во время празднования 28 октября 2020 года очередной годовщины образования республики, сообщило в четверг Чешское ТВ.
"Экс-президент Вацлав Клаус оштрафован за то, что во время возложения цветов в честь Дня образования республики и во время последующего выступления не имел на себе противоэпидемической маски и принципиально отказывался надеть ее", - говорится в сообщении.
Ранее за отказ от ношения маски во время митинга на Староместской площади в сентябре прошлого года Клаус уже был оштрафован на 3 тысячи крон (около 140 долларов). Возможно, его ждут дальнейшие денежные штрафы, поскольку он появлялся без маски на торжествах в честь годовщины "бархатной революции" в ноябре и во время демонстрации противников правительственных мер против коронавируса, которая состоялась в декабре прошлого года на Староместской площади.
По словам своего помощника, Клаус намерен опротестовать уже наложенные на него штрафы.
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При этом Клаус неоднократно заявлял, что кабмин своими мерами нарушает гражданские свободы и ликвидирует национальную экономику.
В то же время ряд местных СМИ полагает, что действия экс-президента, который в августе будет отмечать 80-летний юбилей, возможно, вызваны его стремлением лишний раз напомнить о себе.
С 5 октября 2020 года в республике действует режим ЧС, в рамках которого до минимума ограничена общественная жизнь. Открытыми остаются только магазины, торгующие продовольственными и бытовыми товарами, а также аптеки, магазины с товарами для детей и канцтоварами. С 21.00 до 5.00 действует комендантский час, в общественных местах разрешены встречи не более чем двух человек, исключения допускаются для членов одной семьи.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВацлав КлаусЧехияПрагаВ мире
 
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