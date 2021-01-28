https://ria.ru/20210128/kirkorov-1594977814.html

Киркоров уверен, что запрет на его въезд обойдется Литве "очень дорого"

Киркоров уверен, что запрет на его въезд обойдется Литве "очень дорого"

Певец Филипп Киркоров заявил РИА Новости, что намерен судиться из-за запрета на въезд в Литву в самых высоких европейских инстанциях, он уверен, что этот запрет РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:44

2021-01-28T15:44

2021-01-28T17:21

культура

россия

мария захарова

александр добровинский

евросоюз

филипп киркоров

москва

вильнюс

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156258/86/1562588619_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a74258698c9da3811085c35a0dde6881.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров заявил РИА Новости, что намерен судиться из-за запрета на въезд в Литву в самых высоких европейских инстанциях, он уверен, что этот запрет будет стоить прибалтийской республике "очень дорого".Ранее МВД Литвы сообщило, что по обращению МИД миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Внешнеполитическое ведомство обосновало свой запрос тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины". Адвокат артиста Александр Добровинский рассказал РИА Новости, что артист обжалует запрет "в судах Европы"."Запретили въезд и запретили — это их проблемы, скоро у них начнутся проблемы, они еще даже сами не знают какие. Мой адвокат настроен очень серьезно. Это Литве как члену Евросоюза будет стоить очень дорого, так как произошло абсолютное нарушение моих человеческих прав", — заявил Киркоров.Он отметил, что Эстония не поддержала инициативу Литвы, за что он благодарен этой стране, с которой его связывают многолетние теплые отношения.Во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде. По ее словам, причины, по которым Вильнюс вносит Киркорова в черный список, откровенно глупы.

https://ria.ru/20210128/zapret-1594953012.html

россия

москва

вильнюс

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, александр добровинский, евросоюз, филипп киркоров, москва, вильнюс, литва, в мире