Президент Киргизии поблагодарил Россию за помощь в стабилизации ситуации
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БИШКЕК, 28 янв - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил Россию за помощь в стабилизации ситуации после октябрьских событий.
"Восставший народ добился отставки президента и правительства, отмены результатов выборов. Мы сумели стабилизировать ситуацию. Мы выражаем огромную благодарность всем странам, которые оказывали нам неоценимую помощь, особенно России, а также нашим соседям - Казахстану и Узбекистану", - заявил он на церемонии инаугурации.
По его словам, Киргизия продолжит вести многовекторную политику, укрепляя отношения со стратегическими партнерами. "У нас общая судьба и история. Укрепление связей с нашими стратегическими партнерами - это наш путь", - заявил Жапаров.
Киргизии в октябре прошлого года вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Правительство ушло в отставку, итоги выборов были аннулированы. После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Исполняющим обязанности президента и премьер-министра стал оппозиционный лидер Садыр Жапаров, впоследствии оставивший посты ради участия в выборах на правах обычного гражданина.
Досрочные выборы президента Киргизии состоялись 10 января. Явка была невысокой - на участки пришли менее 40% от общего числа избирателей. Из них 79,2% голосов были отданы за Садыра Жапарова. Второе место и 6,7% голосов получил бывший спикер страны Адахан Мадумаров.