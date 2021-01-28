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Президент Киргизии поблагодарил Россию за помощь в стабилизации ситуации
Президент Киргизии поблагодарил Россию за помощь в стабилизации ситуации
Президент Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил Россию за помощь в стабилизации ситуации после октябрьских событий. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T08:58
2021-01-28T08:58
адахан мадумаров
россия
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
киргизия
казахстан
в мире
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БИШКЕК, 28 янв - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил Россию за помощь в стабилизации ситуации после октябрьских событий."Восставший народ добился отставки президента и правительства, отмены результатов выборов. Мы сумели стабилизировать ситуацию. Мы выражаем огромную благодарность всем странам, которые оказывали нам неоценимую помощь, особенно России, а также нашим соседям - Казахстану и Узбекистану", - заявил он на церемонии инаугурации.По его словам, Киргизия продолжит вести многовекторную политику, укрепляя отношения со стратегическими партнерами. "У нас общая судьба и история. Укрепление связей с нашими стратегическими партнерами - это наш путь", - заявил Жапаров.Киргизии в октябре прошлого года вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Правительство ушло в отставку, итоги выборов были аннулированы. После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Исполняющим обязанности президента и премьер-министра стал оппозиционный лидер Садыр Жапаров, впоследствии оставивший посты ради участия в выборах на правах обычного гражданина.Досрочные выборы президента Киргизии состоялись 10 января. Явка была невысокой - на участки пришли менее 40% от общего числа избирателей. Из них 79,2% голосов были отданы за Садыра Жапарова. Второе место и 6,7% голосов получил бывший спикер страны Адахан Мадумаров.
https://radiosputnik.ria.ru/20210128/zhaparov-1594895491.html
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адахан мадумаров, россия, садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, киргизия, казахстан, в мире

Президент Киргизии поблагодарил Россию за помощь в стабилизации ситуации

08:58 28.01.2021
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСадыр Жапаров
Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 28 янв - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил Россию за помощь в стабилизации ситуации после октябрьских событий.
"Восставший народ добился отставки президента и правительства, отмены результатов выборов. Мы сумели стабилизировать ситуацию. Мы выражаем огромную благодарность всем странам, которые оказывали нам неоценимую помощь, особенно России, а также нашим соседям - Казахстану и Узбекистану", - заявил он на церемонии инаугурации.
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступает на митинге своих сторонников в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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По его словам, Киргизия продолжит вести многовекторную политику, укрепляя отношения со стратегическими партнерами. "У нас общая судьба и история. Укрепление связей с нашими стратегическими партнерами - это наш путь", - заявил Жапаров.
Киргизии в октябре прошлого года вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Правительство ушло в отставку, итоги выборов были аннулированы. После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Исполняющим обязанности президента и премьер-министра стал оппозиционный лидер Садыр Жапаров, впоследствии оставивший посты ради участия в выборах на правах обычного гражданина.
Досрочные выборы президента Киргизии состоялись 10 января. Явка была невысокой - на участки пришли менее 40% от общего числа избирателей. Из них 79,2% голосов были отданы за Садыра Жапарова. Второе место и 6,7% голосов получил бывший спикер страны Адахан Мадумаров.
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