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Онлайн-кинотеатры хотят обязать бесплатно показывать обучающий контент
Онлайн-кинотеатры хотят обязать бесплатно показывать обучающий контент
Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс направила в Минцифры и Минпросвещения РФ предложение сделать обязательной долю образовательного... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:52
2021-01-28T16:53
культура
анна маркс
институт прогрессивного образования
россия
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс направила в Минцифры и Минпросвещения РФ предложение сделать обязательной долю образовательного контента для аудиовизуальных сервисов, предположительно эта доля должна составить минимум 5%, соответствующее письмо имеется в распоряжении РИА Новости.По мнению Маркс, значительный рост онлайн-видеосервисов за последний год, увеличение их доли в общем объеме потребляемого россиянами контента – одно из ключевых следствий пандемии наряду со стремительным развитием онлайн-образования. Она также считает, что за последний год стало очевидно, что цифровизация образования – "мировой тренд, который пришел в Россию навсегда".При этом, по ее мнению, недостаточно внимания уделяется самообразованию. По словам Маркс, важную роль в обеспечении контентом для самообразования могут сыграть онлайн-кинотеатры и другие аудиовизуальные сервисы, которые, по ее данным, по итогам первого полугодия 2020 года получили совокупную выручку более 18,5 миллиардов рублей, что на 56% превышает доходы первой половины 2019 года."В связи с этим Институт прогрессивного образования предлагает ввести обязательную долю образовательного контента для аудиовизуальных сервисов. По нашим расчетам, оптимально, если это будет минимум 5% (как от общего количества публикуемых материалов, так и от собственного производства)", - говорится в письме.При этом, отмечает Маркс, образовательный контент должен находиться в открытом доступе, быть бесплатным для всех граждан России.Она также обратила внимание на то, что критерии и качество образовательного контента целесообразно выработать совместно с представителями крупнейших российских онлайн-видеосервисов, министерством просвещения РФ, а также представителями ведущих образовательных платформ.
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анна маркс, институт прогрессивного образования, россия, общество

Онлайн-кинотеатры хотят обязать бесплатно показывать обучающий контент

15:52 28.01.2021 (обновлено: 16:53 28.01.2021)
 
© Depositphotos / HayDmitriyДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Depositphotos / HayDmitriy
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс направила в Минцифры и Минпросвещения РФ предложение сделать обязательной долю образовательного контента для аудиовизуальных сервисов, предположительно эта доля должна составить минимум 5%, соответствующее письмо имеется в распоряжении РИА Новости.
По мнению Маркс, значительный рост онлайн-видеосервисов за последний год, увеличение их доли в общем объеме потребляемого россиянами контента – одно из ключевых следствий пандемии наряду со стремительным развитием онлайн-образования. Она также считает, что за последний год стало очевидно, что цифровизация образования – "мировой тренд, который пришел в Россию навсегда".
При этом, по ее мнению, недостаточно внимания уделяется самообразованию. По словам Маркс, важную роль в обеспечении контентом для самообразования могут сыграть онлайн-кинотеатры и другие аудиовизуальные сервисы, которые, по ее данным, по итогам первого полугодия 2020 года получили совокупную выручку более 18,5 миллиардов рублей, что на 56% превышает доходы первой половины 2019 года.
"В связи с этим Институт прогрессивного образования предлагает ввести обязательную долю образовательного контента для аудиовизуальных сервисов. По нашим расчетам, оптимально, если это будет минимум 5% (как от общего количества публикуемых материалов, так и от собственного производства)", - говорится в письме.
При этом, отмечает Маркс, образовательный контент должен находиться в открытом доступе, быть бесплатным для всех граждан России.
Она также обратила внимание на то, что критерии и качество образовательного контента целесообразно выработать совместно с представителями крупнейших российских онлайн-видеосервисов, министерством просвещения РФ, а также представителями ведущих образовательных платформ.
 
КультураАнна МарксИнститут прогрессивного образованияРоссияОбщество
 
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