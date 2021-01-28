https://ria.ru/20210128/kinteatry-1594979615.html
Онлайн-кинотеатры хотят обязать бесплатно показывать обучающий контент
Онлайн-кинотеатры хотят обязать бесплатно показывать обучающий контент
Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс направила в Минцифры и Минпросвещения РФ предложение сделать обязательной долю образовательного... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:52
2021-01-28T15:52
2021-01-28T16:53
культура
анна маркс
институт прогрессивного образования
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591538118_0:152:3068:1879_1920x0_80_0_0_ff0121ea5441bfd8e20e2a70905c9cb5.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс направила в Минцифры и Минпросвещения РФ предложение сделать обязательной долю образовательного контента для аудиовизуальных сервисов, предположительно эта доля должна составить минимум 5%, соответствующее письмо имеется в распоряжении РИА Новости.По мнению Маркс, значительный рост онлайн-видеосервисов за последний год, увеличение их доли в общем объеме потребляемого россиянами контента – одно из ключевых следствий пандемии наряду со стремительным развитием онлайн-образования. Она также считает, что за последний год стало очевидно, что цифровизация образования – "мировой тренд, который пришел в Россию навсегда".При этом, по ее мнению, недостаточно внимания уделяется самообразованию. По словам Маркс, важную роль в обеспечении контентом для самообразования могут сыграть онлайн-кинотеатры и другие аудиовизуальные сервисы, которые, по ее данным, по итогам первого полугодия 2020 года получили совокупную выручку более 18,5 миллиардов рублей, что на 56% превышает доходы первой половины 2019 года."В связи с этим Институт прогрессивного образования предлагает ввести обязательную долю образовательного контента для аудиовизуальных сервисов. По нашим расчетам, оптимально, если это будет минимум 5% (как от общего количества публикуемых материалов, так и от собственного производства)", - говорится в письме.При этом, отмечает Маркс, образовательный контент должен находиться в открытом доступе, быть бесплатным для всех граждан России.Она также обратила внимание на то, что критерии и качество образовательного контента целесообразно выработать совместно с представителями крупнейших российских онлайн-видеосервисов, министерством просвещения РФ, а также представителями ведущих образовательных платформ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591538118_336:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_5e8b2558f1ebde7c78de9392fabc8848.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна маркс, институт прогрессивного образования, россия, общество
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс
направила в Минцифры и Минпросвещения РФ предложение сделать обязательной долю образовательного контента для аудиовизуальных сервисов, предположительно эта доля должна составить минимум 5%, соответствующее письмо имеется в распоряжении РИА Новости.
По мнению Маркс, значительный рост онлайн-видеосервисов за последний год, увеличение их доли в общем объеме потребляемого россиянами контента – одно из ключевых следствий пандемии наряду со стремительным развитием онлайн-образования. Она также считает, что за последний год стало очевидно, что цифровизация образования – "мировой тренд, который пришел в Россию навсегда".
При этом, по ее мнению, недостаточно внимания уделяется самообразованию. По словам Маркс, важную роль в обеспечении контентом для самообразования могут сыграть онлайн-кинотеатры и другие аудиовизуальные сервисы, которые, по ее данным, по итогам первого полугодия 2020 года получили совокупную выручку более 18,5 миллиардов рублей, что на 56% превышает доходы первой половины 2019 года.
"В связи с этим Институт прогрессивного образования
предлагает ввести обязательную долю образовательного контента для аудиовизуальных сервисов. По нашим расчетам, оптимально, если это будет минимум 5% (как от общего количества публикуемых материалов, так и от собственного производства)", - говорится в письме.
При этом, отмечает Маркс, образовательный контент должен находиться в открытом доступе, быть бесплатным для всех граждан России.
Она также обратила внимание на то, что критерии и качество образовательного контента целесообразно выработать совместно с представителями крупнейших российских онлайн-видеосервисов, министерством просвещения РФ, а также представителями ведущих образовательных платформ.