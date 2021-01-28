https://ria.ru/20210128/kinteatry-1594979615.html

Онлайн-кинотеатры хотят обязать бесплатно показывать обучающий контент

Онлайн-кинотеатры хотят обязать бесплатно показывать обучающий контент

Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс направила в Минцифры и Минпросвещения РФ предложение сделать обязательной долю образовательного... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:52

2021-01-28T15:52

2021-01-28T16:53

культура

анна маркс

институт прогрессивного образования

россия

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс направила в Минцифры и Минпросвещения РФ предложение сделать обязательной долю образовательного контента для аудиовизуальных сервисов, предположительно эта доля должна составить минимум 5%, соответствующее письмо имеется в распоряжении РИА Новости.По мнению Маркс, значительный рост онлайн-видеосервисов за последний год, увеличение их доли в общем объеме потребляемого россиянами контента – одно из ключевых следствий пандемии наряду со стремительным развитием онлайн-образования. Она также считает, что за последний год стало очевидно, что цифровизация образования – "мировой тренд, который пришел в Россию навсегда".При этом, по ее мнению, недостаточно внимания уделяется самообразованию. По словам Маркс, важную роль в обеспечении контентом для самообразования могут сыграть онлайн-кинотеатры и другие аудиовизуальные сервисы, которые, по ее данным, по итогам первого полугодия 2020 года получили совокупную выручку более 18,5 миллиардов рублей, что на 56% превышает доходы первой половины 2019 года."В связи с этим Институт прогрессивного образования предлагает ввести обязательную долю образовательного контента для аудиовизуальных сервисов. По нашим расчетам, оптимально, если это будет минимум 5% (как от общего количества публикуемых материалов, так и от собственного производства)", - говорится в письме.При этом, отмечает Маркс, образовательный контент должен находиться в открытом доступе, быть бесплатным для всех граждан России.Она также обратила внимание на то, что критерии и качество образовательного контента целесообразно выработать совместно с представителями крупнейших российских онлайн-видеосервисов, министерством просвещения РФ, а также представителями ведущих образовательных платформ.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна маркс, институт прогрессивного образования, россия, общество