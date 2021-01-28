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Суд отказался не стал избирать меру пресечения бизнесмену Кайзеру
Суд отказался не стал избирать меру пресечения бизнесмену Кайзеру
Тверской суд Москвы не стал избирать меру пресечения гендиректору австрийской компании "Экоком" (занимается рекультивацией мусорных полигонов) Оливеру Кайзеру,... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T13:32
2021-01-28T13:33
владимир путин
москва
балашиха
происшествия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы не стал избирать меру пресечения гендиректору австрийской компании "Экоком" (занимается рекультивацией мусорных полигонов) Оливеру Кайзеру, поскольку тот сейчас находится в больнице, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Мельцев."Суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий… Ходатайство ... возвращено следователю в связи с необеспечением явки лица. Кайзер находится на стационарном лечении в связи с заболеванием", - сказал Мельцев.Другие детали пока не уточняются. Комментариями следствия РИА Новости на данный момент не располагает.Кайзеру грозит до пяти лет колонии по статье "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере".Фабула пока не известна. Защита заявляет о невиновности - по данным адвоката, у обвиняемого были все необходимые лицензии.Согласно сайту "Экоком", компания основана в 1999 году и специализируется на создании очистных сооружений для мусорных полигонов, а также комплексном строительстве экологически безопасных свалок.Среди проектов компании – работы на свалке "Кучино" под подмосковной Балашихой, закрытой в 2017 году после жалобы местных жителей президенту Владимиру Путину. Там "Экоком", согласно сайту организации, установила систему очистки свалочного газа, благодаря которому неприятный запах в окрестностях "почти исчез".
https://ria.ru/20210126/kayzer-1594644608.html
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москва
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владимир путин, москва, балашиха, происшествия

Суд отказался не стал избирать меру пресечения бизнесмену Кайзеру

13:32 28.01.2021 (обновлено: 13:33 28.01.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области / Павел ПоповГенеральный директор компании "Экоком" Оливер Кайзер
Генеральный директор компании Экоком Оливер Кайзер - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области / Павел Попов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы не стал избирать меру пресечения гендиректору австрийской компании "Экоком" (занимается рекультивацией мусорных полигонов) Оливеру Кайзеру, поскольку тот сейчас находится в больнице, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Мельцев.
"Суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий… Ходатайство ... возвращено следователю в связи с необеспечением явки лица. Кайзер находится на стационарном лечении в связи с заболеванием", - сказал Мельцев.
Генеральный директор компании Экоком Оливер Кайзер - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 15:08
Австрийский бизнесмен Кайзер отверг обвинения по уголовному делу
Другие детали пока не уточняются. Комментариями следствия РИА Новости на данный момент не располагает.
Кайзеру грозит до пяти лет колонии по статье "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере".
Фабула пока не известна. Защита заявляет о невиновности - по данным адвоката, у обвиняемого были все необходимые лицензии.
Согласно сайту "Экоком", компания основана в 1999 году и специализируется на создании очистных сооружений для мусорных полигонов, а также комплексном строительстве экологически безопасных свалок.
Среди проектов компании – работы на свалке "Кучино" под подмосковной Балашихой, закрытой в 2017 году после жалобы местных жителей президенту Владимиру Путину. Там "Экоком", согласно сайту организации, установила систему очистки свалочного газа, благодаря которому неприятный запах в окрестностях "почти исчез".
Генеральный директор компании Экоком Оливер Кайзер на полигоне Кучино - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 10:44
В Москве задержали директора австрийской компании по рекультивации свалок
 
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