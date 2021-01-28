https://ria.ru/20210128/kayzer-1594945700.html

Суд отказался не стал избирать меру пресечения бизнесмену Кайзеру

Суд отказался не стал избирать меру пресечения бизнесмену Кайзеру

Тверской суд Москвы не стал избирать меру пресечения гендиректору австрийской компании "Экоком" (занимается рекультивацией мусорных полигонов) Оливеру Кайзеру,... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:32

2021-01-28T13:32

2021-01-28T13:33

владимир путин

москва

балашиха

происшествия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы не стал избирать меру пресечения гендиректору австрийской компании "Экоком" (занимается рекультивацией мусорных полигонов) Оливеру Кайзеру, поскольку тот сейчас находится в больнице, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Мельцев."Суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий… Ходатайство ... возвращено следователю в связи с необеспечением явки лица. Кайзер находится на стационарном лечении в связи с заболеванием", - сказал Мельцев.Другие детали пока не уточняются. Комментариями следствия РИА Новости на данный момент не располагает.Кайзеру грозит до пяти лет колонии по статье "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере".Фабула пока не известна. Защита заявляет о невиновности - по данным адвоката, у обвиняемого были все необходимые лицензии.Согласно сайту "Экоком", компания основана в 1999 году и специализируется на создании очистных сооружений для мусорных полигонов, а также комплексном строительстве экологически безопасных свалок.Среди проектов компании – работы на свалке "Кучино" под подмосковной Балашихой, закрытой в 2017 году после жалобы местных жителей президенту Владимиру Путину. Там "Экоком", согласно сайту организации, установила систему очистки свалочного газа, благодаря которому неприятный запах в окрестностях "почти исчез".

https://ria.ru/20210126/kayzer-1594644608.html

https://ria.ru/20210126/biznesmen-1594590750.html

москва

балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, москва, балашиха, происшествия