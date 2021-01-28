https://ria.ru/20210128/karantin-1594953482.html

Прибывшие в Ухань эксперты ВОЗ вышли из карантина

Прибывшие в Ухань эксперты ВОЗ вышли из карантина

Прибывшие в Китай для расследования происхождения COVID-19 международные эксперты ВОЗ вышли из карантина, подтвердил официальный представитель МИД КНР Чжао... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:08

2021-01-28T14:08

2021-01-28T14:19

распространение коронавируса

чжао лицзянь

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 28 янв - РИА Новости. Прибывшие в Китай для расследования происхождения COVID-19 международные эксперты ВОЗ вышли из карантина, подтвердил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19, прибыла в китайский Ухань 14 января. Эксперты были помещены на обязательный 14-дневный карантин."Четырнадцатидневный карантин группы международных экспертов ВОЗ сегодня завершился, далее они продолжат работу с китайской стороной по сотрудничеству относительно происхождения вируса", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.Он уточнил, что эксперты ВОЗ будут участвовать в симпозиумах, а также в различных мероприятиях на месте."Сегодня завершился 14-дневный карантин. Так что команда покинет карантинный отель. Еще 14 дней, потому что для Ухани действует правила 14+14, группа сможет выходить на улицу, под чутким медицинским наблюдением, с ограничениями и делая новые тесты", - сказал Клюге.По его словам, во время карантина эксперты активно обменивались данными со своими китайскими коллегами, которые уже работают на месте.Клюге подчеркнул, что найти источник вируса может быть не так важно на данный момент, как определить промежуточное звено. Он напомнил, что в случае с ближневосточным респираторным синдромом его источник так до сих пор и не выявлен. Но побороть его помогло выявление промежуточного звена – вирус передался человеку от верблюдов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210126/vaktsinatsiya-1594634709.html

китай

ухань

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чжао лицзянь, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, мид кнр, китай, ухань, в мире