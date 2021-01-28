Центр Гамалеи рассказал о сроках исследования "Спутника V" на онкобольных
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Исследование вакцины от коронавируса "Спутник V" на пациентах с онкологическими заболеваниями планируется начать в ближайшие месяцы, заявила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ Дарья Егорова.
"Мы в настоящий момент планируем, что такие исследования будут запущены в следующие несколько месяцев, и в первую очередь они будут проведены, наверное, на группе пациентов, которые в настоящий момент находятся в стадии ремиссии онкологического заболевания, потому что мы идем поступательно по увеличению степени рисков для самих пациентов, которые будут принимать участие в исследовании", - сказала Егорова на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Она отметила, что сейчас идут консультации с врачами-онкологами из различных организаций по разработке дизайна клинических исследований.
Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.
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12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19