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https://ria.ru/20210128/issledovaniya-1594932603.html
Центр Гамалеи рассказал о сроках исследования "Спутника V" на онкобольных
Центр Гамалеи рассказал о сроках исследования "Спутника V" на онкобольных
Исследование вакцины от коронавируса "Спутник V" на пациентах с онкологическими заболеваниями планируется начать в ближайшие месяцы, заявила старший научный... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:36
2021-01-28T12:36
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
коронавирусы
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Исследование вакцины от коронавируса "Спутник V" на пациентах с онкологическими заболеваниями планируется начать в ближайшие месяцы, заявила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ Дарья Егорова."Мы в настоящий момент планируем, что такие исследования будут запущены в следующие несколько месяцев, и в первую очередь они будут проведены, наверное, на группе пациентов, которые в настоящий момент находятся в стадии ремиссии онкологического заболевания, потому что мы идем поступательно по увеличению степени рисков для самих пациентов, которые будут принимать участие в исследовании", - сказала Егорова на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Она отметила, что сейчас идут консультации с врачами-онкологами из различных организаций по разработке дизайна клинических исследований.Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, общество

Центр Гамалеи рассказал о сроках исследования "Спутника V" на онкобольных

12:36 28.01.2021
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Исследование вакцины от коронавируса "Спутник V" на пациентах с онкологическими заболеваниями планируется начать в ближайшие месяцы, заявила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ Дарья Егорова.
"Мы в настоящий момент планируем, что такие исследования будут запущены в следующие несколько месяцев, и в первую очередь они будут проведены, наверное, на группе пациентов, которые в настоящий момент находятся в стадии ремиссии онкологического заболевания, потому что мы идем поступательно по увеличению степени рисков для самих пациентов, которые будут принимать участие в исследовании", - сказала Егорова на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Упаковки вакцины Спутник-V - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 11:40Распространение коронавируса
В Центре Гамалеи назвали число привитых "Спутником V" россиян
Она отметила, что сейчас идут консультации с врачами-онкологами из различных организаций по разработке дизайна клинических исследований.
Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукОбщество
 
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