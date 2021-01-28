https://ria.ru/20210128/issledovaniya-1594932603.html

Центр Гамалеи рассказал о сроках исследования "Спутника V" на онкобольных

Центр Гамалеи рассказал о сроках исследования "Спутника V" на онкобольных

Исследование вакцины от коронавируса "Спутник V" на пациентах с онкологическими заболеваниями планируется начать в ближайшие месяцы, заявила старший научный... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:36

2021-01-28T12:36

2021-01-28T12:36

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

нии им. гамалеи

коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Исследование вакцины от коронавируса "Спутник V" на пациентах с онкологическими заболеваниями планируется начать в ближайшие месяцы, заявила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ Дарья Егорова."Мы в настоящий момент планируем, что такие исследования будут запущены в следующие несколько месяцев, и в первую очередь они будут проведены, наверное, на группе пациентов, которые в настоящий момент находятся в стадии ремиссии онкологического заболевания, потому что мы идем поступательно по увеличению степени рисков для самих пациентов, которые будут принимать участие в исследовании", - сказала Егорова на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Она отметила, что сейчас идут консультации с врачами-онкологами из различных организаций по разработке дизайна клинических исследований.Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210128/vaktsina-1594919295.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, общество