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Постпред Ирана при ООН призвал США поторопиться с возвращением в СВПД
Постпред Ирана при ООН призвал США поторопиться с возвращением в СВПД
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал администрацию президента США Джо Байдена поторопиться с возвращением в Совместный всеобъемлющий план действий РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:56
2021-01-28T16:56
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
маджид тахт-раванчи
дональд трамп
магатэ
джо байден
оон
сша
в мире
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал администрацию президента США Джо Байдена поторопиться с возвращением в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), так как "окно возможностей закрывается".Постпред ИРИ заявил, что администрация нового президента "должна действовать быстро" в вопросе возвращения к СВПД, из которого США вышли при президентстве Дональда Трампа. По его словам, возможности США снять санкции с Ирана до того, как Тегеран ограничит доступ МАГАТЭ к ядерным объектам, исчезают."Именно США, а не Иран, являются стороной, которой необходимо сменить курс", - заявил Тахт-Раванчи в интервью газете USA Today.В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.Кроме того, в начале декабря 2020 года был утвержден закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который обязывает правительство приостановить расширенные проверки МАГАТЭ ядерной деятельности, существенно нарастить уровень обогащения урана, а также задействовать в процессе обогащения центрифуги вне положений ядерной сделки.Как сообщил ранее глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Моджтаба Зульнури, Иран ограничит сотрудничество с МАГАТЭ до уровня вопросов нераспространения ядерного оружия, высылать инспекторов организации не собирается. По его словам, если европейские страны к 21 февраля не решат вопрос с санкциями против банковского и финансового сектора и не поспособствуют нормализации экспорта иранской нефти, то Иран ограничит доступ МАГАТЭ к ядерным объектам.
https://ria.ru/20210127/iran-1594741717.html
https://ria.ru/20210126/iran-1594638816.html
https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593722659.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), маджид тахт-раванчи, дональд трамп, магатэ, джо байден, оон, сша, в мире

Постпред Ирана при ООН призвал США поторопиться с возвращением в СВПД

16:56 28.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал администрацию президента США Джо Байдена поторопиться с возвращением в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), так как "окно возможностей закрывается".
Постпред ИРИ заявил, что администрация нового президента "должна действовать быстро" в вопросе возвращения к СВПД, из которого США вышли при президентстве Дональда Трампа. По его словам, возможности США снять санкции с Ирана до того, как Тегеран ограничит доступ МАГАТЭ к ядерным объектам, исчезают.
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 10:21
Иран готов вернуться к ядерной сделке "через час" после остальных
"Именно США, а не Иран, являются стороной, которой необходимо сменить курс", - заявил Тахт-Раванчи в интервью газете USA Today.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 14:46
Иран назвал условие возвращения к выполнению ядерной сделки
Кроме того, в начале декабря 2020 года был утвержден закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который обязывает правительство приостановить расширенные проверки МАГАТЭ ядерной деятельности, существенно нарастить уровень обогащения урана, а также задействовать в процессе обогащения центрифуги вне положений ядерной сделки.
Как сообщил ранее глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Моджтаба Зульнури, Иран ограничит сотрудничество с МАГАТЭ до уровня вопросов нераспространения ядерного оружия, высылать инспекторов организации не собирается. По его словам, если европейские страны к 21 февраля не решат вопрос с санкциями против банковского и финансового сектора и не поспособствуют нормализации экспорта иранской нефти, то Иран ограничит доступ МАГАТЭ к ядерным объектам.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 18:18
Иран внес Трампа и Помпео в санкционные списки
 
РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Маджид Тахт-РаванчиДональд ТрампМАГАТЭДжо БайденООНСШАВ мире
 
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