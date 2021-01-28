Постпред Ирана при ООН призвал США поторопиться с возвращением в СВПД
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал администрацию президента США Джо Байдена поторопиться с возвращением в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), так как "окно возможностей закрывается".
Постпред ИРИ заявил, что администрация нового президента "должна действовать быстро" в вопросе возвращения к СВПД, из которого США вышли при президентстве Дональда Трампа. По его словам, возможности США снять санкции с Ирана до того, как Тегеран ограничит доступ МАГАТЭ к ядерным объектам, исчезают.
"Именно США, а не Иран, являются стороной, которой необходимо сменить курс", - заявил Тахт-Раванчи в интервью газете USA Today.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
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Кроме того, в начале декабря 2020 года был утвержден закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который обязывает правительство приостановить расширенные проверки МАГАТЭ ядерной деятельности, существенно нарастить уровень обогащения урана, а также задействовать в процессе обогащения центрифуги вне положений ядерной сделки.
Как сообщил ранее глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Моджтаба Зульнури, Иран ограничит сотрудничество с МАГАТЭ до уровня вопросов нераспространения ядерного оружия, высылать инспекторов организации не собирается. По его словам, если европейские страны к 21 февраля не решат вопрос с санкциями против банковского и финансового сектора и не поспособствуют нормализации экспорта иранской нефти, то Иран ограничит доступ МАГАТЭ к ядерным объектам.
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