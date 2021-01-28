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В Иране выдали разрешение на использование российской вакцины "Спутник V"
В Иране выдали разрешение на использование российской вакцины "Спутник V"
Организация по контролю за лекарственными препаратами и пищевыми продуктами при минздраве Ирана выдало разрешение на использование российской вакцины "Спутник... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:15
2021-01-28T15:15
2021-01-28T15:15
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ТЕГЕРАН, 28 янв – РИА Новости. Организация по контролю за лекарственными препаратами и пищевыми продуктами при минздраве Ирана выдало разрешение на использование российской вакцины "Спутник V", сообщил представитель регулятора Киануш Джаханпур.Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время визита в Москву сообщил, что российская вакцина "Спутник V" успешно прошла регистрацию в Иране, Тегеран надеется в скором будущем приступить к ее совместному производству при участии РФ."Было выдано разрешение на срочное использование вакцины "Спутник V" НИИ им. Гамалеи", - написал чиновник в Twitter, добавив, что это произошло по итогам заседания комиссии организации, определяющей пригодность производимых и импортируемых лекарственных препаратов.По его словам, в настоящий момент Иран продолжает изучать другие вакцины из Индии, Китая и России.Ранее Джаханпур, являющийся также главой отдела по связям с общественностью минздрава Ирана, сообщил РИА Новости, что Тегеран изучает российскую вакцину "ЭпиВакКорона", а также вакцину зарубежной компании AstraZeneca, которую могут производить на территории России.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
2021-01-28T15:15
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, мохаммад джавад зариф, здоровье - общество, astrazeneca , тегеран (город), в мире