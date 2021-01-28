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Потливость назвали предвестником смертельно опасного состояния
Потливость назвали предвестником смертельно опасного состояния
Внезапная потливость без очевидной причины может быть признаком сердечного приступа. Об этом сообщает Express со ссылкой на данные Британского фонда сердца. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T01:40
2021-01-28T01:53
инфаркты
весь мир
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Внезапная потливость без очевидной причины может быть признаком сердечного приступа. Об этом сообщает Express со ссылкой на данные Британского фонда сердца.Обильное выделение влаги из организма после тренировки или в жаркий день – это нормальное явление, отмечают эксперты. Однако потоотделение, которое сопровождается резкой болью в груди, часто сигнализирует о том, что необходимо срочно обратиться к врачам. Если же человек страдает от сопутствующего головокружения, одышки или боли в груди, то это говорит о предынфарктном состоянии. Причина, по словам экспертов, заключается в том, что для перекачивания крови через закупоренные артерии сердцу требуется гораздо больше усилий. В связи с этим тело человека начинает больше потеть, чтобы снизит температуру во время дополнительного напряжения.Ранее стало известно, что тошнота может быть одним из нетипичных признаков инфаркта миокарда.При подобном состоянии сердечная мышца умирает из-за нехватки кислорода. В это время поврежденная ткань вырабатывает ряд метаболитов, в том числе молочную кислоту, которая стимулирует нервные волокна, вызывающие тошноту и рвоту.Сердечный приступ - тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы
https://ria.ru/20210127/bolezni-1594726584.html
https://ria.ru/20210126/pogoda-1594575933.html
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инфаркты, весь мир

Потливость назвали предвестником смертельно опасного состояния

01:40 28.01.2021 (обновлено: 01:53 28.01.2021)
 
© Fotolia / sudok1Палата интенсивной терапии
Палата интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Fotolia / sudok1
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Внезапная потливость без очевидной причины может быть признаком сердечного приступа. Об этом сообщает Express со ссылкой на данные Британского фонда сердца.
Обильное выделение влаги из организма после тренировки или в жаркий день – это нормальное явление, отмечают эксперты. Однако потоотделение, которое сопровождается резкой болью в груди, часто сигнализирует о том, что необходимо срочно обратиться к врачам. Если же человек страдает от сопутствующего головокружения, одышки или боли в груди, то это говорит о предынфарктном состоянии.
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Причина, по словам экспертов, заключается в том, что для перекачивания крови через закупоренные артерии сердцу требуется гораздо больше усилий. В связи с этим тело человека начинает больше потеть, чтобы снизит температуру во время дополнительного напряжения.
Ранее стало известно, что тошнота может быть одним из нетипичных признаков инфаркта миокарда.
При подобном состоянии сердечная мышца умирает из-за нехватки кислорода. В это время поврежденная ткань вырабатывает ряд метаболитов, в том числе молочную кислоту, которая стимулирует нервные волокна, вызывающие тошноту и рвоту.
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Сердечный приступ - тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы
 
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