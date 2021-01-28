https://ria.ru/20210128/impichment-1594887369.html

СМИ: Трамп планирует письменно выступить на процессе об импичменте

СМИ: Трамп планирует письменно выступить на процессе об импичменте

Бывший президент США Дональд Трамп планирует выступить на процессе об импичменте в американском сенате с письменными показаниями, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T04:36

2021-01-28T04:36

2021-01-28T04:36

второй импичмент дональду трампу

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп планирует выступить на процессе об импичменте в американском сенате с письменными показаниями, сообщает телеканал NBC News.Два осведомленных источника канала рассказали, что Трамп может направить в сенат письмо в свою защиту. Обдумывая этот ход, Трамп не планирует появляться лично на слушаниях, чтобы защититься по выдвинутым обвинениям, сообщает канал.К команде защитников Трампа присоединился адвокат Джошуа Ховард, бывший сотрудник минюста, который занимался расследованием дела 42-го президента США Билла Клинтона и Моники Левински. Телеканал указывает, что главный юрист Трампа в этом процессе Бутч Бауэрс может нанять еще одного защитника, эксперта по конституционным вопросам.По данным телеканала, Трамп, находясь во Флориде, внимательно следит за выступлениями республиканцев против импичмента, называя таких однопартийцев союзниками. Источник телеканала сообщил, что Трампа "воодушевили" признаки того, что его оправдают в процессе об импичменте, а отсрочка рассмотрения помогла ему.Офисы Бауэрса, Ховарда и Трампа не ответили на просьбу о комментариях, указывает телеканал.Союзники Трампа связались с сенаторами-республиканцами. Сенатор Кевин Крамер из Северной Дакоты сказал, что в минувшую субботу ему позвонил бывший политический директор Белого дома Брайан Джек, который сказал, что Трамп "просто хотел еще раз выразить свою благодарность за поддержку на протяжении многих лет", передает NBC.Телеканал опровергает информацию о том, что Трамп якобы собирается основать новую партию в США. "Основная причина звонка была в том, чтобы убедиться, что я знаю от него, что он не создает третью партию. Я рад распространить сообщение", - цитирует телеканал Крамера.

https://ria.ru/20210127/tramp-1594723635.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/impichment-1594616472.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, дональд трамп, сша, в мире