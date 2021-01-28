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Наука
https://ria.ru/20210128/immunitet-1595030647.html
Ученые выяснили, почему некоторые люди невосприимчивы к COVID-19
Ученые выяснили, почему некоторые люди невосприимчивы к COVID-19
Американские ученые описали основные механизмы формирования иммунитета против COVID-19 и ответили на вопрос о том, почему некоторые люди не подвержены новой... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-28T22:00
2021-01-29T00:27
наука
коронавирус covid-19
коронавирусы
биология
здоровье
сша
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Американские ученые описали основные механизмы формирования иммунитета против COVID-19 и ответили на вопрос о том, почему некоторые люди не подвержены новой коронавирусной инфекции, несмотря на то что ранее они не болели и не были вакцинированы. Исследование опубликовано в журнале Science.Пандемия COVID-19 выявила широкий спектр иммунных реакций у людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, и, соответственно, самые различные клинические исходы. Исследователи из Института медицинских открытий Сэнфорда Бернема Пребиса (SBP) в Ла-Хойе в штате Калифорния Дженнифер Хоуп (Jennifer Hope) и Линда Брэдли (Linda Bradley) описали основные механизмы формирования иммунитета при COVID-19.Проникая в клетки-хозяева, вирусы запускают клеточные механизмы для саморепликации, что позволяет им распространяться дальше, на наиболее восприимчивые клетки. Для борьбы с вирусом иммунная система включает врожденные иммунные реакции, такие как воспаление, которые, в свою очередь, активируют адаптивную иммунную систему.Дендритные клетки поглощают вирусные белки и частицы, транспортируют их в лимфоидные органы, где представляют Т- и В-клеткам. Если эти клетки распознают вирус — как правило, это происходит, когда ранее вирус уже попадал в организм — начинают работать клеточная (Т-клеточная) и гуморальная (В-клеточная) ветви адаптивного иммунитета, совместно обеспечивая эффективную защиту. Как Т-клеточные, так и В-клеточные реакции играют важную роль в контроле вирусов и развитии иммунитета.Адаптивная ветвь иммунной системы генерирует защитную иммунную память. На этом основана стратегия вакцинации. В то же время исследователи отмечают, что зачастую Т- и В-клеточная реакция на SARS-CoV-2 имеет место у людей, которые ранее не встречались с этим вирусом.Возможно, считают авторы, наличие у этих людей такого клеточного иммунитета связано с существованием в их организме Т- и В-клеток, специфических к другим человеческим коронавирусам семейства HCoVs, проявляющимся в виде "обычной простуды". Т-клетки, реагирующие на белки SARS-CoV-2, были выявлены и у лиц, ранее инфицированных вирусом атипичной пневмонии SARS-CoV. Точно так же антитела IgG от пациентов с COVID-19 сильно реагируют на белки обычных простудных коронавирусов.Поэтому, по мнению ученых, иммунные реакции на SARS-CoV-2 во многом зависят от истории предыдущих встреч с вирусами каждого конкретного человека.В дальнейшем авторы планируют выяснить, могут ли предшествующие инфицирования другими респираторными инфекциями или иммуноопосредованные состояния, такие как астма, повысить или понизить восприимчивость к SARS-CoV-2, а также разобраться, на чем основываются различия в адаптивных иммунных ответах между детьми и взрослыми.
https://ria.ru/20210126/immunitet-1594661424.html
https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593808206.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, биология, здоровье, сша

Ученые выяснили, почему некоторые люди невосприимчивы к COVID-19

22:00 28.01.2021 (обновлено: 00:27 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтделение для больных коронавирусом в роддоме Симферополя
Отделение для больных коронавирусом в роддоме Симферополя - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Американские ученые описали основные механизмы формирования иммунитета против COVID-19 и ответили на вопрос о том, почему некоторые люди не подвержены новой коронавирусной инфекции, несмотря на то что ранее они не болели и не были вакцинированы. Исследование опубликовано в журнале Science.
Пандемия COVID-19 выявила широкий спектр иммунных реакций у людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, и, соответственно, самые различные клинические исходы.
Исследователи из Института медицинских открытий Сэнфорда Бернема Пребиса (SBP) в Ла-Хойе в штате Калифорния Дженнифер Хоуп (Jennifer Hope) и Линда Брэдли (Linda Bradley) описали основные механизмы формирования иммунитета при COVID-19.
Проникая в клетки-хозяева, вирусы запускают клеточные механизмы для саморепликации, что позволяет им распространяться дальше, на наиболее восприимчивые клетки. Для борьбы с вирусом иммунная система включает врожденные иммунные реакции, такие как воспаление, которые, в свою очередь, активируют адаптивную иммунную систему.
Дендритные клетки поглощают вирусные белки и частицы, транспортируют их в лимфоидные органы, где представляют Т- и В-клеткам. Если эти клетки распознают вирус — как правило, это происходит, когда ранее вирус уже попадал в организм — начинают работать клеточная (Т-клеточная) и гуморальная (В-клеточная) ветви адаптивного иммунитета, совместно обеспечивая эффективную защиту. Как Т-клеточные, так и В-клеточные реакции играют важную роль в контроле вирусов и развитии иммунитета.
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Адаптивная ветвь иммунной системы генерирует защитную иммунную память. На этом основана стратегия вакцинации. В то же время исследователи отмечают, что зачастую Т- и В-клеточная реакция на SARS-CoV-2 имеет место у людей, которые ранее не встречались с этим вирусом.
Возможно, считают авторы, наличие у этих людей такого клеточного иммунитета связано с существованием в их организме Т- и В-клеток, специфических к другим человеческим коронавирусам семейства HCoVs, проявляющимся в виде "обычной простуды". Т-клетки, реагирующие на белки SARS-CoV-2, были выявлены и у лиц, ранее инфицированных вирусом атипичной пневмонии SARS-CoV. Точно так же антитела IgG от пациентов с COVID-19 сильно реагируют на белки обычных простудных коронавирусов.
Поэтому, по мнению ученых, иммунные реакции на SARS-CoV-2 во многом зависят от истории предыдущих встреч с вирусами каждого конкретного человека.
В дальнейшем авторы планируют выяснить, могут ли предшествующие инфицирования другими респираторными инфекциями или иммуноопосредованные состояния, такие как астма, повысить или понизить восприимчивость к SARS-CoV-2, а также разобраться, на чем основываются различия в адаптивных иммунных ответах между детьми и взрослыми.
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