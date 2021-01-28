https://ria.ru/20210128/immunitet-1595016225.html
Попова сообщила о выработке иммунитета к коронавирусу у четверти россиян
Попова сообщила о выработке иммунитета к коронавирусу у четверти россиян
Антитела к коронавирусу в России есть у примерно 20-25% населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T18:24
2021-01-28T18:24
2021-01-28T19:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Антитела к коронавирусу в России есть у примерно 20-25% населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня порядка 20-25% в среднем уже выработали антитела к этому вирусу",- сказала Попова в эфире Первого канала.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210128/antitela-1594960493.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)