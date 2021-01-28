https://ria.ru/20210128/hilton-1594810884.html
Пэрис Хилтон рассказала, что начала процедуру ЭКО
Пэрис Хилтон рассказала, что начала процедуру ЭКО
Американская актриса и модель Пэрис Хилтон в беседе с ведущей подкаста The trend reporter рассказала, что начала проходить процедуру ЭКО и надеется вскоре... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T03:45
2021-01-28T03:45
2021-01-28T03:45
шоубиз
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беременность
пэрис хилтон
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Американская актриса и модель Пэрис Хилтон в беседе с ведущей подкаста The trend reporter рассказала, что начала проходить процедуру ЭКО и надеется вскоре впервые стать мамой.Хилтон, которой в феврале исполнится 40 лет, сообщила, что к этому событию готовится вместе со своим другом — 39-летним бизнесменом Картером Реумом.Она также добавила, что завершила этап, связанный с извлечением зрелых яйцеклеток, и что это было непросто.По словам Пэрис Хилтон, решиться на ЭКО ей посоветовала Ким Кардашьян, которая ранее тоже прибегала к искусственному оплодотворению. "Я ничего об этом раньше не знала", — рассказала модель. Светская львица также отметила, что Картер Реум, с которым они вместе с января прошлого года, во всем ее поддерживает. Пэрис призналась, что они все время говорят о свадьбе и уже выбирают имена для детей.Она также с гордостью называет избранника "мужчиной своей мечты" и говорит, что на 100 процентов уверена в нем. Все-таки на протяжении последних лет у светской львицы были то проблемы с законом, то с личной жизнью, которую никак не могла устроить знаменитость.
https://ria.ru/20210123/malinovskaya-1594164262.html
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знаменитости, звезды, беременность, пэрис хилтон
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Американская актриса и модель Пэрис Хилтон в беседе с ведущей подкаста The trend reporter рассказала
, что начала проходить процедуру ЭКО и надеется вскоре впервые стать мамой.
Хилтон, которой в феврале исполнится 40 лет, сообщила, что к этому событию готовится вместе со своим другом — 39-летним бизнесменом Картером Реумом.
"Мы приступили к ЭКО. Благодаря этому я могу даже близнецов родить", — призналась звезда.
Она также добавила, что завершила этап, связанный с извлечением зрелых яйцеклеток, и что это было непросто.
По словам Пэрис Хилтон, решиться на ЭКО ей посоветовала Ким Кардашьян, которая ранее тоже прибегала к искусственному оплодотворению. "Я ничего об этом раньше не знала", — рассказала модель.
Светская львица также отметила, что Картер Реум, с которым они вместе с января прошлого года, во всем ее поддерживает. Пэрис призналась, что они все время говорят о свадьбе и уже выбирают имена для детей.
Она также с гордостью называет избранника "мужчиной своей мечты" и говорит, что на 100 процентов уверена в нем. Все-таки на протяжении последних лет у светской львицы были то проблемы с законом, то с личной жизнью, которую никак не могла устроить знаменитость.
"Я очень рада перейти к следующему шагу в моей жизни и наконец-то по-настоящему зажить. Я верю, что семья и дети — это и есть смысл жизни", — сказала Пэрис Хилтон.