https://ria.ru/20210128/guzeeva-1594925988.html

Лариса Гузеева решила "уйти в голод"

Лариса Гузеева решила "уйти в голод"

Актриса и ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева, недовольная своим лишним весом, решила бороться с ним голодовкой. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:14

2021-01-28T12:14

2021-01-28T12:20

шоубиз

лариса гузеева

знаменитости

звезды

здоровье

диета

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Актриса и ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева, недовольная своим лишним весом, решила бороться с ним голодовкой.Пост сопровождает ее фотография в молодые годы.В комментариях пользователи оставляют актрисе множество комплиментов, отмечая, что она "прекрасна в любых килограммах", и советуют не голодать, а переходить на режим здорового питания и заниматься спортом."Может, молодость вернуть и нереально, но есть люди, которые в годах выглядят интересней, вкусней и качественнее. Это Вы", "Вы невероятная красавица. И сейчас тоже", "Вы такая красивая, не уходите в голод, можно кушать правильно, не портите себе здоровье, пожалуйста", — ­пишут Гузеевой поклонники.

https://rsport.ria.ru/20210114/pokhudenie-1593025122.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лариса гузеева, знаменитости, звезды, здоровье, диета