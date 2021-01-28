https://ria.ru/20210128/guzeeva-1594925988.html
Лариса Гузеева решила "уйти в голод"
Лариса Гузеева решила "уйти в голод"
Актриса и ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева, недовольная своим лишним весом, решила бороться с ним голодовкой. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:14
2021-01-28T12:14
2021-01-28T12:20
шоубиз
лариса гузеева
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здоровье
диета
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Актриса и ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева, недовольная своим лишним весом, решила бороться с ним голодовкой.Пост сопровождает ее фотография в молодые годы.В комментариях пользователи оставляют актрисе множество комплиментов, отмечая, что она "прекрасна в любых килограммах", и советуют не голодать, а переходить на режим здорового питания и заниматься спортом."Может, молодость вернуть и нереально, но есть люди, которые в годах выглядят интересней, вкусней и качественнее. Это Вы", "Вы невероятная красавица. И сейчас тоже", "Вы такая красивая, не уходите в голод, можно кушать правильно, не портите себе здоровье, пожалуйста", — пишут Гузеевой поклонники.
https://rsport.ria.ru/20210114/pokhudenie-1593025122.html
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лариса гузеева, знаменитости, звезды, здоровье, диета
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Актриса и ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева, недовольная своим лишним весом, решила бороться
с ним голодовкой.
"Друзья, невозможно вернуть утраченную молодость, но нажратые килограммы сбросить реально. Я ухожу в голод. Дождитесь", — написала Гузеева в своем Instagram.
Пост сопровождает ее фотография в молодые годы.
В комментариях пользователи оставляют актрисе множество комплиментов, отмечая, что она "прекрасна в любых килограммах", и советуют не голодать, а переходить на режим здорового питания и заниматься спортом.
"Может, молодость вернуть и нереально, но есть люди, которые в годах выглядят интересней, вкусней и качественнее. Это Вы", "Вы невероятная красавица. И сейчас тоже", "Вы такая красивая, не уходите в голод, можно кушать правильно, не портите себе здоровье, пожалуйста", — пишут Гузеевой поклонники.