https://ria.ru/20210128/gripp-1594962664.html

В Минздраве ожидают рост заболеваемости гриппом весной

В Минздраве ожидают рост заболеваемости гриппом весной

Грипп в России может начать распространяться к весеннему сезону, заявила заместитель директора по научной работе ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева"... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:48

2021-01-28T14:48

2021-01-28T14:48

россия

нии гриппа минздрава

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Грипп в России может начать распространяться к весеннему сезону, заявила заместитель директора по научной работе ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дарья Даниленко."Высока вероятность, что к весеннему сезону увидим подъем заболеваемости вирусом гриппа", - сказала Даниленко на онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России в нынешнем эпидсезоне зафиксировано всего два случая гриппа, они были обнаружены в середине января в Екатеринбурге. По данным российского Минздрава на 20 января, 60% населения страны вакцинированы от гриппа.

https://ria.ru/20210127/letalnost-1594825221.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нии гриппа минздрава, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество