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В Минздраве ожидают рост заболеваемости гриппом весной
В Минздраве ожидают рост заболеваемости гриппом весной
Грипп в России может начать распространяться к весеннему сезону, заявила заместитель директора по научной работе ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева"... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:48
2021-01-28T14:48
россия
нии гриппа минздрава
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Грипп в России может начать распространяться к весеннему сезону, заявила заместитель директора по научной работе ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дарья Даниленко."Высока вероятность, что к весеннему сезону увидим подъем заболеваемости вирусом гриппа", - сказала Даниленко на онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России в нынешнем эпидсезоне зафиксировано всего два случая гриппа, они были обнаружены в середине января в Екатеринбурге. По данным российского Минздрава на 20 января, 60% населения страны вакцинированы от гриппа.
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россия, нии гриппа минздрава, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Минздраве ожидают рост заболеваемости гриппом весной

14:48 28.01.2021
 
© AP Photo / Mu Yu/XinhuaМедицинские работники с контейнером с тестами на коронавирус в провинции Хэбэй
Медицинские работники с контейнером с тестами на коронавирус в провинции Хэбэй - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© AP Photo / Mu Yu/Xinhua
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Грипп в России может начать распространяться к весеннему сезону, заявила заместитель директора по научной работе ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дарья Даниленко.
"Высока вероятность, что к весеннему сезону увидим подъем заболеваемости вирусом гриппа", - сказала Даниленко на онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Отделение для больных коронавирусом в больнице Дейр Аль-Амаль в провинции Бекаа-Хермель в Ливане - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 16:49Распространение коронавируса
Эпидемиолог сравнил летальность среди пожилых людей от COVID-19 и гриппа
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России в нынешнем эпидсезоне зафиксировано всего два случая гриппа, они были обнаружены в середине января в Екатеринбурге. По данным российского Минздрава на 20 января, 60% населения страны вакцинированы от гриппа.
 
РоссияНИИ гриппа МинздраваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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