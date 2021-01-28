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В Минздраве ожидают рост заболеваемости гриппом весной
В Минздраве ожидают рост заболеваемости гриппом весной
Грипп в России может начать распространяться к весеннему сезону, заявила заместитель директора по научной работе ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева"... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:48
2021-01-28T14:48
2021-01-28T14:48
россия
нии гриппа минздрава
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Грипп в России может начать распространяться к весеннему сезону, заявила заместитель директора по научной работе ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дарья Даниленко."Высока вероятность, что к весеннему сезону увидим подъем заболеваемости вирусом гриппа", - сказала Даниленко на онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России в нынешнем эпидсезоне зафиксировано всего два случая гриппа, они были обнаружены в середине января в Екатеринбурге. По данным российского Минздрава на 20 января, 60% населения страны вакцинированы от гриппа.
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россия, нии гриппа минздрава, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество