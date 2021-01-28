Во Франции около 30 полицейских станцевали "Макарену" без масок
ПАРИЖ, 28 янв – РИА Новости. Около 30 полицейских участвовали в вечеринке в полицейском участке в парижском пригороде в нарушении санитарных правил и комендантского часа, проводится расследование, правоохранителям грозят административные санкции, сообщают французские СМИ.
Вечеринка была организована в комиссариате Обервилье 22 января. Почти неделю спустя портал Loopsider опубликовал видео, на котором можно увидеть много людей, танцующих "Макарену" без масок и игнорирующих необходимость соблюдать дистанцию.
"Фуршет был организован в полицейском участке Обервилье в период действия комендантского часа и без каких-либо мер социального дистанцирования. Проводится административное расследование, в отношении участников (вечеринки – ред.) будут применены административные санкции", - говорится в сообщении префектуры полиции в Twitter.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой с 15 декабря во Франции действует комендантский час. С 16 января его действие было расширено на фоне появления новых штаммов вируса, в частности, "британского". Комендантский час вступает в силу с 18.00, а не 20.00, как было ранее, на всей территории страны. В стране по-прежнему закрыты музеи, театры, кинотеатры, рестораны, бары.
En plein couvre-feu, ce commissariat a tenu un pot de départ, sans masque, sans distanciation sociale, alors que ces rassemblements sont interdits.— Loopsider (@Loopsidernews) January 27, 2021
Bienvenue au commissariat d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. pic.twitter.com/ToApjj2on9
C момента начала эпидемии число заболевших коронавирусом во Франции составляет более 3,1 миллиона человек, свыше 74 тысяч скончались.
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