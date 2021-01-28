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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/frantsiya-1594952563.html
Во Франции около 30 полицейских станцевали "Макарену" без масок
Во Франции около 30 полицейских станцевали "Макарену" без масок
Около 30 полицейских участвовали в вечеринке в полицейском участке в парижском пригороде в нарушении санитарных правил и комендантского часа, проводится... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:06
2021-01-28T14:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
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ПАРИЖ, 28 янв – РИА Новости. Около 30 полицейских участвовали в вечеринке в полицейском участке в парижском пригороде в нарушении санитарных правил и комендантского часа, проводится расследование, правоохранителям грозят административные санкции, сообщают французские СМИ.Вечеринка была организована в комиссариате Обервилье 22 января. Почти неделю спустя портал Loopsider опубликовал видео, на котором можно увидеть много людей, танцующих "Макарену" без масок и игнорирующих необходимость соблюдать дистанцию."Фуршет был организован в полицейском участке Обервилье в период действия комендантского часа и без каких-либо мер социального дистанцирования. Проводится административное расследование, в отношении участников (вечеринки – ред.) будут применены административные санкции", - говорится в сообщении префектуры полиции в Twitter.В связи со сложной эпидемиологической обстановкой с 15 декабря во Франции действует комендантский час. С 16 января его действие было расширено на фоне появления новых штаммов вируса, в частности, "британского". Комендантский час вступает в силу с 18.00, а не 20.00, как было ранее, на всей территории страны. В стране по-прежнему закрыты музеи, театры, кинотеатры, рестораны, бары.C момента начала эпидемии число заболевших коронавирусом во Франции составляет более 3,1 миллиона человек, свыше 74 тысяч скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, франция, в мире

Во Франции около 30 полицейских станцевали "Макарену" без масок

14:06 28.01.2021
 
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Париже
Сотрудники полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 28 янв – РИА Новости. Около 30 полицейских участвовали в вечеринке в полицейском участке в парижском пригороде в нарушении санитарных правил и комендантского часа, проводится расследование, правоохранителям грозят административные санкции, сообщают французские СМИ.
Вечеринка была организована в комиссариате Обервилье 22 января. Почти неделю спустя портал Loopsider опубликовал видео, на котором можно увидеть много людей, танцующих "Макарену" без масок и игнорирующих необходимость соблюдать дистанцию.
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"Фуршет был организован в полицейском участке Обервилье в период действия комендантского часа и без каких-либо мер социального дистанцирования. Проводится административное расследование, в отношении участников (вечеринки – ред.) будут применены административные санкции", - говорится в сообщении префектуры полиции в Twitter.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой с 15 декабря во Франции действует комендантский час. С 16 января его действие было расширено на фоне появления новых штаммов вируса, в частности, "британского". Комендантский час вступает в силу с 18.00, а не 20.00, как было ранее, на всей территории страны. В стране по-прежнему закрыты музеи, театры, кинотеатры, рестораны, бары.
C момента начала эпидемии число заболевших коронавирусом во Франции составляет более 3,1 миллиона человек, свыше 74 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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