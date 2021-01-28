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МВД запретило ретушировать фотографии на паспорт
МВД запретило ретушировать фотографии на паспорт
В России вступил в силу новый административный регламент Министерства внутренних дел по выдаче и замене гражданских паспортов, пишет "Российская газета". РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T10:21
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В России вступил в силу новый административный регламент Министерства внутренних дел по выдаче и замене гражданских паспортов, пишет "Российская газета".Согласно новым правилам, россияне не могут предоставлять даже минимально отретушированное фото на документ, поскольку все особенности лица, запечатленного на снимке, должны быть отображены достоверно.Также теперь запрещено делать фотографии в изменяющих цвет глаз линзах, очках с тонированными стеклами, шарфах, закрывающих часть подбородка, в форменной и верхней одежде.При этом наличие головного убора допускается по религиозным убеждениям, но с условием, что он не скрывает овал лица.
https://ria.ru/20210126/prava-1594613703.html
РИА Новости
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

МВД запретило ретушировать фотографии на паспорт

10:21 28.01.2021 (обновлено: 11:13 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПаспорта РФ
Паспорта РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В России вступил в силу новый административный регламент Министерства внутренних дел по выдаче и замене гражданских паспортов, пишет "Российская газета".
Согласно новым правилам, россияне не могут предоставлять даже минимально отретушированное фото на документ, поскольку все особенности лица, запечатленного на снимке, должны быть отображены достоверно.
Также теперь запрещено делать фотографии в изменяющих цвет глаз линзах, очках с тонированными стеклами, шарфах, закрывающих часть подбородка, в форменной и верхней одежде.
При этом наличие головного убора допускается по религиозным убеждениям, но с условием, что он не скрывает овал лица.
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
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