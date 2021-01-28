https://ria.ru/20210128/foto-1594904157.html
МВД запретило ретушировать фотографии на паспорт
МВД запретило ретушировать фотографии на паспорт
В России вступил в силу новый административный регламент Министерства внутренних дел по выдаче и замене гражданских паспортов, пишет "Российская газета". РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T10:21
2021-01-28T10:21
2021-01-28T11:13
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В России вступил в силу новый административный регламент Министерства внутренних дел по выдаче и замене гражданских паспортов, пишет "Российская газета".Согласно новым правилам, россияне не могут предоставлять даже минимально отретушированное фото на документ, поскольку все особенности лица, запечатленного на снимке, должны быть отображены достоверно.Также теперь запрещено делать фотографии в изменяющих цвет глаз линзах, очках с тонированными стеклами, шарфах, закрывающих часть подбородка, в форменной и верхней одежде.При этом наличие головного убора допускается по религиозным убеждениям, но с условием, что он не скрывает овал лица.
https://ria.ru/20210126/prava-1594613703.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
В России вступил в силу новый административный регламент Министерства внутренних дел по выдаче и замене гражданских паспортов, пишет "Российская газета"
.
Согласно новым правилам, россияне не могут предоставлять даже минимально отретушированное фото на документ, поскольку все особенности лица, запечатленного на снимке, должны быть отображены достоверно.
Также теперь запрещено делать фотографии в изменяющих цвет глаз линзах, очках с тонированными стеклами, шарфах, закрывающих часть подбородка, в форменной и верхней одежде.
При этом наличие головного убора допускается по религиозным убеждениям, но с условием, что он не скрывает овал лица.