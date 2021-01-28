https://ria.ru/20210128/foto-1594904157.html

МВД запретило ретушировать фотографии на паспорт

МВД запретило ретушировать фотографии на паспорт

В России вступил в силу новый административный регламент Министерства внутренних дел по выдаче и замене гражданских паспортов, пишет "Российская газета". РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T10:21

2021-01-28T10:21

2021-01-28T11:13

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В России вступил в силу новый административный регламент Министерства внутренних дел по выдаче и замене гражданских паспортов, пишет "Российская газета".Согласно новым правилам, россияне не могут предоставлять даже минимально отретушированное фото на документ, поскольку все особенности лица, запечатленного на снимке, должны быть отображены достоверно.Также теперь запрещено делать фотографии в изменяющих цвет глаз линзах, очках с тонированными стеклами, шарфах, закрывающих часть подбородка, в форменной и верхней одежде.При этом наличие головного убора допускается по религиозным убеждениям, но с условием, что он не скрывает овал лица.

https://ria.ru/20210126/prava-1594613703.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество