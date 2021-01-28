https://ria.ru/20210128/esminets-1595032224.html

Эсминец ВМС США зашел в Черное море

Эсминец ВМС США зашел в Черное море

Вооруженный крылатыми ракетами эсминец ВМС США "Портер" зашел в Черное море, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной, входящем в... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T19:58

2021-01-28T19:58

2021-01-28T22:04

россия

черное море

военно-морские силы сша

черноморский флот вмф россии

сша

в мире

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вооруженный крылатыми ракетами эсминец ВМС США "Портер" зашел в Черное море, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной, входящем в Минобороны."Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Портер" ВМС США, зашедшего в 19:00 28 января 2021 года в акваторию Черного моря", — сказали в центре.Как ранее сообщили в американском посольстве на Украине, "Портер" проведет в Черном море учения по поддержанию морской безопасности. В дипмиссии добавили, что корабли и самолеты ВМС США "регулярно действуют в Черном море для поддержки <...> союзников и партнеров по НАТО".Впоследствии официальный представитель НАТО Оана Лунгеску объяснила учебные операции союзников по альянсу "продолжающимся наращиванием военной мощи" России. Она также "приветствовала" развертывание сил, отметив, что Черное море имеет "стратегическое значение для НАТО". "Три союзника — Болгария, Румыния и Турция — являются прибрежными государствами, в то время как Грузия и Украина — близкие партнеры. В ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и ее продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе, строго привержен безопасности Черного моря", — говорится в ее сообщении, распространенном пресс-службой альянса.В субботу другой эсминец США "Дональд Кук" также зашел в черноморскую акваторию.По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, в НАТО пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов около российских границ, хотя там прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо. Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из Прибалтийских стран и Польши.

https://ria.ru/20210128/esminets-1594820766.html

https://ria.ru/20210118/flot-1593153477.html

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россия, черное море, военно-морские силы сша, черноморский флот вмф россии, сша, в мире