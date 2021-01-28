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ЕС исключил Японию из списка стран для открытия внешних границ
ЕС исключил Японию из списка стран для открытия внешних границ
Европейский союз внес изменения в список третьих стран, с которыми странам-членам рекомендовано открыть внешние границы, исключив Японию, следует из... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:16
2021-01-28T16:27
евросоюз
япония
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Европейский союз внес изменения в список третьих стран, с которыми странам-членам рекомендовано открыть внешние границы, исключив Японию, следует из обнародованного заявления ЕС, теперь в списке осталось всего семь стран из 15 внесенных изначально.Сообщается, что рекомендации вступают в силу с 28 января.Последний раз ЕС обновил список 17 декабря. Тогда из-за неблагоприятной эпидобстановки из списка исключили Уругвай.Теперь в списке значатся только семь стран из 15 внесенных в перечень изначально: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Сингапур, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.Совет ЕС 30 июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, составив список стран, для которых границы можно открыть с 1 июля. Первоначально в него входили 15 государств, но европейские власти впоследствии существенно сократили список с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в некоторых странах, первоначально попавших в рекомендации.Критериями, на основании совокупности которых в ЕС составляют список, являются эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения". В числе эпидемиологических показателей фигурирует тенденция на стабилизацию или сокращение числа новых заражений в предшествовавшие 14 дней, а также средний показатель числа зараженных на 100 тысяч человек населения за последние две недели, который должен соответствовать или быть ниже аналогичного показателя для ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года (от 16 до 20 случаев).Список стран регулярно пересматривается в связи с изменением ситуации с распространением коронавируса в мире. При этом согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, не все страны союза их придерживаются.Специалисты японского Национального института инфекционных болезней ранее сообщили, что выявили новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР, у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии. При этом ими отмечалось, что в настоящее время тяжело оценить его "уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201224/vaktsina-1590715627.html
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евросоюз, япония, в мире

ЕС исключил Японию из списка стран для открытия внешних границ

16:16 28.01.2021 (обновлено: 16:27 28.01.2021)
 
© AP Photo / DPA/ Christoph SoederОтражение мужчины на фоне флага ЕС
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© AP Photo / DPA/ Christoph Soeder
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Европейский союз внес изменения в список третьих стран, с которыми странам-членам рекомендовано открыть внешние границы, исключив Японию, следует из обнародованного заявления ЕС, теперь в списке осталось всего семь стран из 15 внесенных изначально.
Сообщается, что рекомендации вступают в силу с 28 января.
Последний раз ЕС обновил список 17 декабря. Тогда из-за неблагоприятной эпидобстановки из списка исключили Уругвай.
Теперь в списке значатся только семь стран из 15 внесенных в перечень изначально: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Сингапур, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
Совет ЕС 30 июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, составив список стран, для которых границы можно открыть с 1 июля. Первоначально в него входили 15 государств, но европейские власти впоследствии существенно сократили список с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в некоторых странах, первоначально попавших в рекомендации.
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Критериями, на основании совокупности которых в ЕС составляют список, являются эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения". В числе эпидемиологических показателей фигурирует тенденция на стабилизацию или сокращение числа новых заражений в предшествовавшие 14 дней, а также средний показатель числа зараженных на 100 тысяч человек населения за последние две недели, который должен соответствовать или быть ниже аналогичного показателя для ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года (от 16 до 20 случаев).
Список стран регулярно пересматривается в связи с изменением ситуации с распространением коронавируса в мире. При этом согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, не все страны союза их придерживаются.
Специалисты японского Национального института инфекционных болезней ранее сообщили, что выявили новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР, у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии. При этом ими отмечалось, что в настоящее время тяжело оценить его "уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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