https://ria.ru/20210128/erevan-1595008115.html
В Ереване на акции протеста задержали 26 человек
В Ереване на акции протеста задержали 26 человек
Cвыше 20 человек задержаны на акции протеста у здания правительства в Ереване, участники которой требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна,... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:49
2021-01-28T17:49
2021-01-28T18:02
никол пашинян
армения
беспорядки в ереване
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 28 янв - РИА Новости. Cвыше 20 человек задержаны на акции протеста у здания правительства в Ереване, участники которой требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили в пресс-службе полиции страны.В четверг протестующие попытались войти в здание правительства, однако были оттеснены полицией."В отделения полиции доставлены 26 человек", - сказал собеседник агентства.После подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.
https://ria.ru/20201225/erevan-1590965203.html
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Толпа протестующих собралась у здания парламента в Ереване и пыталась прорвать оцепление
Толпа протестующих собралась у здания парламента в Ереване и пыталась прорвать оцепление
2021-01-28T17:49
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никол пашинян, армения, беспорядки в ереване, ереван, в мире