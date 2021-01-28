https://ria.ru/20210128/erevan-1595008115.html

В Ереване на акции протеста задержали 26 человек

В Ереване на акции протеста задержали 26 человек

Cвыше 20 человек задержаны на акции протеста у здания правительства в Ереване, участники которой требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна,... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T17:49

2021-01-28T17:49

2021-01-28T18:02

никол пашинян

армения

беспорядки в ереване

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 28 янв - РИА Новости. Cвыше 20 человек задержаны на акции протеста у здания правительства в Ереване, участники которой требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили в пресс-службе полиции страны.В четверг протестующие попытались войти в здание правительства, однако были оттеснены полицией."В отделения полиции доставлены 26 человек", - сказал собеседник агентства.После подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.

https://ria.ru/20201225/erevan-1590965203.html

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Толпа протестующих собралась у здания парламента в Ереване и пыталась прорвать оцепление Толпа протестующих собралась у здания парламента в Ереване и пыталась прорвать оцепление 2021-01-28T17:49 true PT1M13S

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никол пашинян, армения, беспорядки в ереване, ереван, в мире