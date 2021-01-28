https://ria.ru/20210128/erevan-1595004650.html
Акция протеста в Ереване завершилась
Акция протеста в Ереване завершилась
Организаторы акции протеста у здания правительства в Ереване, участники которой требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили о ее... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:32
2021-01-28T17:32
2021-01-28T18:04
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 28 янв - РИА Новости. Организаторы акции протеста у здания правительства в Ереване, участники которой требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили о ее завершении."Мы прекращаем протесты, так как силы не равны", - сказал один из организаторов Тигран Чобанян.По его словам, организаторы акции сообщат о дальнейших действиях через несколько дней.После подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210110/karabakh-1592465670.html
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Акция протеста в Ереване завершилась
Организаторы акции протеста в Ереване заявили о ее завершении, протестующие расходятся, передает корреспондент РИА Новости.
2021-01-28T17:32
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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ереван, в мире
ЕРЕВАН, 28 янв - РИА Новости.
Организаторы акции протеста у здания правительства в Ереване
, участники которой требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна
, сообщили о ее завершении.
"Мы прекращаем протесты, так как силы не равны", - сказал один из организаторов Тигран Чобанян.
По его словам, организаторы акции сообщат о дальнейших действиях через несколько дней.
После подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.