https://ria.ru/20210128/erevan-1595004650.html

Акция протеста в Ереване завершилась

Акция протеста в Ереване завершилась

Организаторы акции протеста у здания правительства в Ереване, участники которой требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили о ее... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T17:32

2021-01-28T17:32

2021-01-28T18:04

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 28 янв - РИА Новости. Организаторы акции протеста у здания правительства в Ереване, участники которой требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили о ее завершении."Мы прекращаем протесты, так как силы не равны", - сказал один из организаторов Тигран Чобанян.По его словам, организаторы акции сообщат о дальнейших действиях через несколько дней.После подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210110/karabakh-1592465670.html

ереван

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Акция протеста в Ереване завершилась Организаторы акции протеста в Ереване заявили о ее завершении, протестующие расходятся, передает корреспондент РИА Новости. 2021-01-28T17:32 true PT2M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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