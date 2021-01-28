https://ria.ru/20210128/epidemiya-1595044761.html

Онищенко назвал условие, при котором эпидемия уйдет через две недели

Онищенко назвал условие, при котором эпидемия уйдет через две недели

Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в эфире радио Sputnik назвал способ покончить с эпидемией COVID-19 в... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T21:55

2021-01-28T21:55

2021-01-28T21:55

распространение коронавируса

россия

воз

геннадий онищенко

бразилия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587126828_0:54:3075:1784_1920x0_80_0_0_1b9dc9c9e38cb6207ad9c2497fdf7877.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в эфире радио Sputnik назвал способ покончить с эпидемией COVID-19 в России.Врач напомнил, что ослабление ограничений в связи с пандемией COVID-19 не означает, что все опасности позади. Он отметил, что по-прежнему важно придерживаться мер защиты. Онищенко уточнил, что полное соблюдение всех противоэпидемических правил населением — это, скорее всего, его несбыточная мечта. "Сегодня в нашей стране переболело уже достаточно много людей, эти люди вносят свой вклад в популяционный иммунитет. <…> Если мы сейчас предпримем все усилия для вакцинации, то мы остановим эпидпроцесс, потому что у нас будет мощная популяционная прослойка", — заключил он.По информации ВОЗ, количество заражений коронавирусной инфекцией во всем мире достигло ста миллионов, более 2,1 миллиона человек скончались.Лидером по числу инфицированных остаются США — более 25 миллионов случаев. На втором месте Индия, на третьем — Бразилия.

https://ria.ru/20210118/onischenko-1593554796.html

россия

бразилия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, воз, геннадий онищенко, бразилия, сша