Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/epidemiya-1595044761.html
Онищенко назвал условие, при котором эпидемия уйдет через две недели
Онищенко назвал условие, при котором эпидемия уйдет через две недели
Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в эфире радио Sputnik назвал способ покончить с эпидемией COVID-19 в... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T21:55
2021-01-28T21:55
распространение коронавируса
россия
воз
геннадий онищенко
бразилия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587126828_0:54:3075:1784_1920x0_80_0_0_1b9dc9c9e38cb6207ad9c2497fdf7877.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в эфире радио Sputnik назвал способ покончить с эпидемией COVID-19 в России.Врач напомнил, что ослабление ограничений в связи с пандемией COVID-19 не означает, что все опасности позади. Он отметил, что по-прежнему важно придерживаться мер защиты. Онищенко уточнил, что полное соблюдение всех противоэпидемических правил населением — это, скорее всего, его несбыточная мечта. "Сегодня в нашей стране переболело уже достаточно много людей, эти люди вносят свой вклад в популяционный иммунитет. &lt;…&gt; Если мы сейчас предпримем все усилия для вакцинации, то мы остановим эпидпроцесс, потому что у нас будет мощная популяционная прослойка", — заключил он.По информации ВОЗ, количество заражений коронавирусной инфекцией во всем мире достигло ста миллионов, более 2,1 миллиона человек скончались.Лидером по числу инфицированных остаются США — более 25 миллионов случаев. На втором месте Индия, на третьем — Бразилия.
https://ria.ru/20210118/onischenko-1593554796.html
россия
бразилия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587126828_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_f46e53ce93547b2df8d90e928d630608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, воз, геннадий онищенко, бразилия, сша

Онищенко назвал условие, при котором эпидемия уйдет через две недели

21:55 28.01.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в эфире радио Sputnik назвал способ покончить с эпидемией COVID-19 в России.

"Если мы сейчас все наденем перчатки, наденем маски и будем соблюдать все, даже входя в рестораны, я вам гарантирую: через 14 дней все это закончится", — сказал специалист.

Врач напомнил, что ослабление ограничений в связи с пандемией COVID-19 не означает, что все опасности позади. Он отметил, что по-прежнему важно придерживаться мер защиты. Онищенко уточнил, что полное соблюдение всех противоэпидемических правил населением — это, скорее всего, его несбыточная мечта.
"Сегодня в нашей стране переболело уже достаточно много людей, эти люди вносят свой вклад в популяционный иммунитет. <…> Если мы сейчас предпримем все усилия для вакцинации, то мы остановим эпидпроцесс, потому что у нас будет мощная популяционная прослойка", — заключил он.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 16:56Распространение коронавируса
Онищенко возмутили слова главы ВОЗ о моральном провале человечества
По информации ВОЗ, количество заражений коронавирусной инфекцией во всем мире достигло ста миллионов, более 2,1 миллиона человек скончались.
Лидером по числу инфицированных остаются США — более 25 миллионов случаев. На втором месте Индия, на третьем — Бразилия.
 
Распространение коронавирусаРоссияВОЗГеннадий ОнищенкоБразилияСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38СМИ: ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
02:11Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
02:10Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и особенности коронавируса
02:09Во Владивостоке арестовали напавшего на полицейских на акции 23 января
01:59Бастрыкин отметил высокие офицерские качества Ланового
01:53Ростуризм выступил против запрета на деятельность Booking.com в России
Лента новостейМолния