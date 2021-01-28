В Хабаровском крае экскаватор ушел под лед, водитель погиб
06:23 28.01.2021 (обновлено: 12:28 28.01.2021)
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюЭкскаватор ушел под лед в районе села Мичуринское в Хабаровском крае
ХАБАРОВСК, 28 янв — РИА Новости. Экскаватор ушел под лед в районе села Мичуринское в Хабаровском крае, водитель погиб, сообщает в четверг краевой главк МЧС.
"Сегодня (в четверг - ред.) водолазы-спасатели и сотрудники инспекторского отделения ГИМС выехали в район села Мичуринского, где в районе 16-й лодочной станции под лед на реке Амур провалился экскаватор. По предварительным данным, около восьми часов утра (около 1.00 мск) при проведении дноуглубительных работ на береговой части пристани при выемке грунта транспортное средство под тяжестью своего веса съехало вниз и завалилось на бок. В момент происшествия в кабине находился один человек, спастись ему не удалось", - сообщает главк.
Уточняется, что водолазы обследуют место провала под лед техники, ищут пропавшего мужчину.
По информации краевого главка МЧС, с начала зимы это уже четвертый случай провала техники под лед в регионе. Три из них произошли на реках в местах необорудованных ледовых переправ.
На сегодняшний день в Хабаровском крае действует 30 ледовых переправ, всего в этом году планируется к открытию порядка 40.
18 декабря 2020, 18:44В Красноярском крае в ДТП с экскаватором погибли три человека