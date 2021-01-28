https://ria.ru/20210128/ekskavator-1594889144.html

В Хабаровском крае экскаватор ушел под лед, водитель погиб

В Хабаровском крае экскаватор ушел под лед, водитель погиб

Экскаватор ушел под лед в районе села Мичуринское в Хабаровском крае, водитель погиб, сообщает в четверг краевой главк МЧС. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T06:23

2021-01-28T06:23

2021-01-28T12:28

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 28 янв — РИА Новости. Экскаватор ушел под лед в районе села Мичуринское в Хабаровском крае, водитель погиб, сообщает в четверг краевой главк МЧС.Уточняется, что водолазы обследуют место провала под лед техники, ищут пропавшего мужчину.По информации краевого главка МЧС, с начала зимы это уже четвертый случай провала техники под лед в регионе. Три из них произошли на реках в местах необорудованных ледовых переправ.На сегодняшний день в Хабаровском крае действует 30 ледовых переправ, всего в этом году планируется к открытию порядка 40.

https://ria.ru/20201218/dtp-1589960676.html

хабаровский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия