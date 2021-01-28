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Туризм
https://ria.ru/20210128/egipet-1594941342.html
Российские эксперты начинают проверку аэропортов египетских курортов
Российские эксперты начинают проверку аэропортов египетских курортов
Российские эксперты по авиационной безопасности начинают в четверг проверку аэропортов египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх в рамках планов по... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:05
2021-01-28T14:05
туризм
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хургада
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КАИР, 28 янв – РИА Новости. Российские эксперты по авиационной безопасности начинают в четверг проверку аэропортов египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх в рамках планов по возобновлению прямого авиасообщения, сообщила газета Akhbar el-Youm со ссылкой на источники в министерстве гражданской авиации Египта."Российские специалисты проведут проверку в четверг в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха", – сообщили источники. Они отметили, что египетские аэропорты готовы, меры безопасности в них соответствуют международным стандартам.Ранее источник в хабе Хургады сообщил РИА Новости, что делегация экспертов прибыла в Египет 27 января и пробудет здесь до 5 февраля.В среду министр гражданской авиации Мухаммад Манар принял специалистов из российских компаний по авиационной безопасности и обсудил с ними выполнение контракта, согласно которому российская сторона займется развитием воздушного пространства Египта.Планируется, что эксперты, в частности, проинспектируют терминала №2 аэропорта Хургады. Оценят меры безопасности в залах прилета и вылета, при досмотре пассажиров и багажа, проверят наличие сотрудников органов безопасности в отведенных местах, а также отследят весь процесс приготовления бортового питания для пассажиров до момента его доставки в самолет.Российские эксперты в последний раз проводили инспекцию в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха в январе 2020 года.Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил РИА Новости, что Москва надеется, что авиасообщение с курортами Египта возобновится довольно быстро. По его словам, сейчас идет совместная работа России и Египта на этом направлении. Богданов подчеркнул, что приоритетными являются вопросы обеспечения безопасности.Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.Лайнер Airbus A321 "Когалымавиа" разбился на Синае 31 октября 2015 года. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ России квалифицирует случившееся как теракт.
https://ria.ru/20210127/egipet-1594634288.html
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Российские эксперты начинают проверку аэропортов египетских курортов

14:05 28.01.2021
 
© Flickr / Thomas BrennerАэропорт Хургада
Аэропорт Хургада - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Flickr / Thomas Brenner
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КАИР, 28 янв – РИА Новости. Российские эксперты по авиационной безопасности начинают в четверг проверку аэропортов египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх в рамках планов по возобновлению прямого авиасообщения, сообщила газета Akhbar el-Youm со ссылкой на источники в министерстве гражданской авиации Египта.
"Российские специалисты проведут проверку в четверг в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха", – сообщили источники. Они отметили, что египетские аэропорты готовы, меры безопасности в них соответствуют международным стандартам.
Ранее источник в хабе Хургады сообщил РИА Новости, что делегация экспертов прибыла в Египет 27 января и пробудет здесь до 5 февраля.
В среду министр гражданской авиации Мухаммад Манар принял специалистов из российских компаний по авиационной безопасности и обсудил с ними выполнение контракта, согласно которому российская сторона займется развитием воздушного пространства Египта.
Планируется, что эксперты, в частности, проинспектируют терминала №2 аэропорта Хургады. Оценят меры безопасности в залах прилета и вылета, при досмотре пассажиров и багажа, проверят наличие сотрудников органов безопасности в отведенных местах, а также отследят весь процесс приготовления бортового питания для пассажиров до момента его доставки в самолет.
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Российские эксперты в последний раз проводили инспекцию в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха в январе 2020 года.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил РИА Новости, что Москва надеется, что авиасообщение с курортами Египта возобновится довольно быстро. По его словам, сейчас идет совместная работа России и Египта на этом направлении. Богданов подчеркнул, что приоритетными являются вопросы обеспечения безопасности.
Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
Лайнер Airbus A321 "Когалымавиа" разбился на Синае 31 октября 2015 года. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ России квалифицирует случившееся как теракт.
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Туризмкуда можно лететькуда поехатьАэропортыТуризмтуристыавиакомпанииНовости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КогалымавиаМоскваКаир (город)Египет
 
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