https://ria.ru/20210128/dzyudo-1595026431.html

Рязанский губернатор дал старт проекту "Дзюдо – гибкий путь" в регионе

Рязанский губернатор дал старт проекту "Дзюдо – гибкий путь" в регионе

Проект "Дзюдо – гибкий путь" поможет сделать этот вид спорта еще более популярным в Рязанской области, заявил губернатор Николай Любимов на открытии... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T19:24

2021-01-28T19:24

2021-01-28T19:24

рязанская область

россия

николай любимов

рязань

рязанская область

спорт

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РЯЗАНЬ, 28 янв - РИА Новости. Проект "Дзюдо – гибкий путь" поможет сделать этот вид спорта еще более популярным в Рязанской области, заявил губернатор Николай Любимов на открытии наглядно-информационного проекта "Дзюдо – гибкий путь".Открытие состоялось в рязанской академии единоборств 28 января. Приветствуя участников мероприятия, Любимов отметил большое значение проекта "Дзюдо – гибкий путь", посвященного истории развития дзюдо от его истоков до современности."В экспозиции отражены все основные этапы: как зарождался этот вид искусства, как получил свое продолжение в нашем регионе. Здесь фотографии первых тренеров, именитых дзюдоистов, которые составляют гордость мирового и отечественного спорта, и конечно, Рязанской земли – такая своеобразная историческая стена в нашей академии единоборств. Уверен, этот проект послужит не только хорошим стимулом для тех, кто тренируется в этом центре, в стремлении поднимать уровень своего мастерства. Он поможет сделать этот вид спорта еще более популярным. И на татами будет выходить всё больше молодежи, вдохновленной примерами чемпионов с фотографий", - сказал Любимов.Губернатор отметил, что сегодня секции по дзюдо относятся к одним из самых посещаемых у молодежи региона. Сейчас в них занимаются более 1,5 тысячи спортсменов. В копилке побед рязанских дзюдоистов – медали престижных мировых и европейских чемпионатов. Россию и регион на них успешно представляли Михаил Пуляев, Андрей Волков, Уали Куржев, Марина Воробьева, Дмитрий Харитонов, Гагик Закарян. Губернатор поблагодарил родоначальника дзюдо в Рязанском регионе Валерия Чернышова, а также тренеров за преданность делу и большой вклад в развитие дзюдо в регионе."Много лет идут рука об руку Рязанская федерацию дзюдо и рязанское спортивное общество "Динамо". Дзюдо является одним из базовых видов единоборств по подготовке сотрудников правоохранительного блока. Ряд ведущих спортсменов является его действующими сотрудниками. Стало хорошей традицией проводить турниры по дзюдо, посвященные памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, что позволяет воспитывать молодежь в духе патриотизма и формировать достойный резерв, который придет нам на смену", - сказал начальник УФСБ России по Рязанской области, председатель попечительского совета областной организации всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Сергей Ерофеев.По словам председателя общественной организации "Рязанская областная федерация дзюдо" Валерия Чернышова, проект "Дзюдо – гибкий путь" стал хорошим подарком к третьей годовщине со дня открытия в Рязани академии единоборств и 45-летию развитию дзюдо в регионе, которые будут отмечаться в 2021 году.

https://ria.ru/20201216/novomichurinsk-1589573165.html

https://ria.ru/20210127/yaponiya-1594787668.html

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россия, николай любимов, рязань, рязанская область, спорт