https://ria.ru/20210128/dubay-1594944666.html
Дубай ужесточает ограничения для туристов
Дубай ужесточает ограничения для туристов
Высший комитет Дубая по управлению кризисами и стихийными бедствиями объявил об изменениях протокола допуска иностранцев, сообщает TourDom.ru со ссылкой на... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:58
2021-01-28T14:58
2021-01-28T14:58
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новости - туризм
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Высший комитет Дубая по управлению кризисами и стихийными бедствиями объявил об изменениях протокола допуска иностранцев, сообщает TourDom.ru со ссылкой на медиаофис правительства эмирата.Новые правила вступают в действие с 31 января и могут создать дополнительные трудности некоторым российским туристам, особенно отправляющимся на отдых из регионов. Для прилета в Дубай понадобится предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанные за 72 часа до поездки, тогда как ранее на это давалось четверо суток. Требование будет действовать для прибывающих из всех стран за исключением британцев, которым въезд в эмират временно запрещен. Кроме того, как и раньше, по прилете пассажирам предстоит установить специальное мобильное приложение для определения их местонахождения и самочувствия. А также сдать повторный анализ, в ожидании результатов которого необходимо находиться на самоизоляции в отеле или апартаментах. Если же он окажется положительным, то туристу придется провести на карантине минимум десять дней. Правда, по словам отечественных турагентов и путешественников, на деле жесткие правила приема отдыхающих оказываются зачастую намного лояльнее, и во многих гостиницах Дубая обязательная самоизоляция для ожидающих результаты ПЦР-тестов была фактически отменена. Однако эксперты предупреждают, что несоблюдение регламента грозит нарушителям как минимум проблемами с полицией.
https://ria.ru/20210122/dubay-1594159101.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, дубай, туризм, новости - туризм, дубай (город)
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Высший комитет Дубая по управлению кризисами и стихийными бедствиями объявил об изменениях протокола допуска иностранцев, сообщает
TourDom.ru со ссылкой на медиаофис правительства эмирата.
Новые правила вступают в действие с 31 января и могут создать дополнительные трудности некоторым российским туристам, особенно отправляющимся на отдых из регионов.
Для прилета в Дубай понадобится предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанные за 72 часа до поездки, тогда как ранее на это давалось четверо суток.
Требование будет действовать для прибывающих из всех стран за исключением британцев, которым въезд в эмират временно запрещен.
Кроме того, как и раньше, по прилете пассажирам предстоит установить специальное мобильное приложение для определения их местонахождения и самочувствия. А также сдать повторный анализ, в ожидании результатов которого необходимо находиться на самоизоляции в отеле или апартаментах. Если же он окажется положительным, то туристу придется провести на карантине минимум десять дней.
Правда, по словам отечественных турагентов и путешественников, на деле жесткие правила приема отдыхающих оказываются зачастую намного лояльнее, и во многих гостиницах Дубая обязательная самоизоляция для ожидающих результаты ПЦР-тестов была фактически отменена. Однако эксперты предупреждают, что несоблюдение регламента грозит нарушителям как минимум проблемами с полицией.