https://ria.ru/20210128/dubay-1594944666.html

Дубай ужесточает ограничения для туристов

Дубай ужесточает ограничения для туристов

Высший комитет Дубая по управлению кризисами и стихийными бедствиями объявил об изменениях протокола допуска иностранцев, сообщает TourDom.ru со ссылкой на... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:58

2021-01-28T14:58

2021-01-28T14:58

туризм

куда можно лететь

коронавирус covid-19

куда поехать

дубай

туризм

новости - туризм

дубай (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155986/57/1559865739_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_aeb82678cc3d476be12b375987586d43.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Высший комитет Дубая по управлению кризисами и стихийными бедствиями объявил об изменениях протокола допуска иностранцев, сообщает TourDom.ru со ссылкой на медиаофис правительства эмирата.Новые правила вступают в действие с 31 января и могут создать дополнительные трудности некоторым российским туристам, особенно отправляющимся на отдых из регионов. Для прилета в Дубай понадобится предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанные за 72 часа до поездки, тогда как ранее на это давалось четверо суток. Требование будет действовать для прибывающих из всех стран за исключением британцев, которым въезд в эмират временно запрещен. Кроме того, как и раньше, по прилете пассажирам предстоит установить специальное мобильное приложение для определения их местонахождения и самочувствия. А также сдать повторный анализ, в ожидании результатов которого необходимо находиться на самоизоляции в отеле или апартаментах. Если же он окажется положительным, то туристу придется провести на карантине минимум десять дней. Правда, по словам отечественных турагентов и путешественников, на деле жесткие правила приема отдыхающих оказываются зачастую намного лояльнее, и во многих гостиницах Дубая обязательная самоизоляция для ожидающих результаты ПЦР-тестов была фактически отменена. Однако эксперты предупреждают, что несоблюдение регламента грозит нарушителям как минимум проблемами с полицией.

https://ria.ru/20210122/dubay-1594159101.html

дубай

дубай (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, дубай, туризм, новости - туризм, дубай (город)