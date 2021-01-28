https://ria.ru/20210128/dtp-1594959870.html

Тульские власти рассказали о состоянии сбитых грузовиком медиков скорой

Тульские власти рассказали о состоянии сбитых грузовиком медиков скорой

Сбитые грузовиком в Тульской области медики скорой помощи находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:35

2021-01-28T14:35

2021-01-28T14:35

алексей эрк

тульская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Сбитые грузовиком в Тульской области медики скорой помощи находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, сообщил региональный минздрав.По данным УМВД по региону, инцидент произошел в ночь на четверг на трасса М-4 "Дон" в Тульской области. Два медика скорой помощи прибыли на ДТП, в котором, как потом выяснилось, обошлось без пострадавших, и в тот момент, когда они находились на дороге, их сбил грузовик."В результате аварии пострадали фельдшеры Киреевской подстанции областного Центра медицины катастроф, женщины доставлены в Киреевскую районную больницу. Одной из пострадавших 45 лет, она в состоянии средней тяжести. Ее коллега, 62-летний медработник, получила серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.Уточняется, что в момент происшествия на обочине находились машина скорой помощи и автомобиль ДПС, на спецтранспорте были включены проблесковые маячки. Ранее УМВД также уточняло, что на медиках были светоотражающие жилеты.Министр здравоохранения региона Алексей Эрк поручил оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим и пожелал фельдшерам выздоровления.

https://ria.ru/20210126/samara-1594619706.html

https://ria.ru/20210125/avariya-1594428281.html

тульская область

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алексей эрк, тульская область, происшествия