https://ria.ru/20210128/dtp-1594887245.html

В Приморье один человек погиб, двое пострадали в ДТП с грузовым поездом

В Приморье один человек погиб, двое пострадали в ДТП с грузовым поездом

Один человек погиб, двое госпитализированы после столкновения легкового автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Приморье, сообщает ДВЖД. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T04:26

2021-01-28T04:26

2021-01-28T04:26

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_1f773133fdfe3c281a7a4613d64b1f95.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. Один человек погиб, двое госпитализированы после столкновения легкового автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Приморье, сообщает ДВЖД.Отмечается, что машинист увидел в зеркале заднего вида приближающийся к составу легковой автомобиль и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось."В результате происшествия водитель автомобиля скончался на месте, двух пострадавших пассажиров "Нивы" с травмами различной степени тяжести доставили в районную больницу города Арсеньева", - сообщает ДВЖД.

https://ria.ru/20210126/samara-1594619706.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия