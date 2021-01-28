В Приморье один человек погиб, двое пострадали в ДТП с грузовым поездом
ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. Один человек погиб, двое госпитализированы после столкновения легкового автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Приморье, сообщает ДВЖД.
"Двадцать седьмого января 2021 года в 13.49 по московскому времени (20.49 местного) на 127-м километре перегона Варфоломеевка – Лимонник однопутного неэлектрифицированного участка Губерово – Сибирцево ДВЖД на регулируемом переезде при исправно работающей переездной сигнализации водитель легкового автомобиля LADA Niva грубо нарушил правила дорожного движения и столкнулся с вагоном проходящего грузового поезда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что машинист увидел в зеркале заднего вида приближающийся к составу легковой автомобиль и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
"В результате происшествия водитель автомобиля скончался на месте, двух пострадавших пассажиров "Нивы" с травмами различной степени тяжести доставили в районную больницу города Арсеньева", - сообщает ДВЖД.
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