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Курс доллара впервые с 1 декабря поднялся выше 76 рублей
Курс доллара впервые с 1 декабря поднялся выше 76 рублей
Рубль усилил снижение к доллару и евро после старта торгов на негативном внешнем фоне и падении стоимости нефти, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T10:07
2021-01-28T10:07
2021-01-28T16:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
экономика
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Рубль усилил снижение к доллару и евро после старта торгов на негативном внешнем фоне и падении стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты, установленный ЦБ на пятницу, вырос на 1,15 рубля — до 76,19 рубля, европейской — на 91 копейки, до 92,13 рубля.Доллар преодолел отметку в 76 рублей впервые с 1 декабря, а евро — в 92 рубля впервые с 5 января.Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,81% — до 55,08 доллара за баррель. Акции российских предприятий тоже ползут вниз.Это происходит на фоне снижения американского и других национальных и региональных рынков после двухдневного заседания ФРС США. По его итогам регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых и объявил, что продолжит выкупать активы по 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.
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динамика курсов валют, экономика
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Рубль усилил снижение к доллару и евро после старта торгов на негативном внешнем фоне и падении стоимости нефти, следует из данных Московской биржи
.
Курс американской валюты, установленный ЦБ на пятницу, вырос на 1,15 рубля — до 76,19 рубля, европейской — на 91 копейки, до 92,13 рубля.
Доллар преодолел отметку в 76 рублей впервые с 1 декабря, а евро — в 92 рубля впервые с 5 января.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent
снижается на 0,81% — до 55,08 доллара за баррель. Акции российских предприятий тоже ползут вниз.
Это происходит на фоне снижения американского и других национальных и региональных рынков после двухдневного заседания ФРС США. По его итогам регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых и объявил, что продолжит выкупать активы по 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.