https://ria.ru/20210128/dollar-1594902749.html

Курс доллара впервые с 1 декабря поднялся выше 76 рублей

Курс доллара впервые с 1 декабря поднялся выше 76 рублей

Рубль усилил снижение к доллару и евро после старта торгов на негативном внешнем фоне и падении стоимости нефти, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T10:07

2021-01-28T10:07

2021-01-28T16:41

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

экономика

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Рубль усилил снижение к доллару и евро после старта торгов на негативном внешнем фоне и падении стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты, установленный ЦБ на пятницу, вырос на 1,15 рубля — до 76,19 рубля, европейской — на 91 копейки, до 92,13 рубля.Доллар преодолел отметку в 76 рублей впервые с 1 декабря, а евро — в 92 рубля впервые с 5 января.Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,81% — до 55,08 доллара за баррель. Акции российских предприятий тоже ползут вниз.Это происходит на фоне снижения американского и других национальных и региональных рынков после двухдневного заседания ФРС США. По его итогам регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых и объявил, что продолжит выкупать активы по 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210116/rubl-1593351375.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, экономика