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https://ria.ru/20210128/dogovor-1594987374.html
Эксперт считает, что США не смогут вернуться в Договор по открытому небу
Эксперт считает, что США не смогут вернуться в Договор по открытому небу
Администрация Джозефа Байдена не сможет вернуться в Договор по открытому небу, с процедурной точки зрения это будет очень трудно даже при наличии политической... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:29
2021-01-28T16:29
андрей баклицкий
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в мире
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Администрация Джозефа Байдена не сможет вернуться в Договор по открытому небу, с процедурной точки зрения это будет очень трудно даже при наличии политической воли, заявил в четверг старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий."Вернуться к Договору по открытому небу администрация Байдена наверняка хотела бы, они активно выступали против выхода из ДОН. Но США вышли из договора уже полностью, и возвращение потребует ратификации его заново конгрессом. В Сенате они, скорее всего, 67 голосов не наберут... Много будет правовых вопросов", - заявил эксперт, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, администрация Трампа понимала, что делала, когда выходила из ДОН "сильно заранее, чтобы у демократов не было возможности к нему вернуться"."Честно говоря, я не вижу, каким образом администрация Байдена будет к этому возвращаться. Я не вижу, что она будет готова тратить так много политического капитала на важный, наверное, но не критический с американской точки зрения договор. Так что, боюсь, что этот договор мы потеряли", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20210127/dogovor-1594783625.html
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андрей баклицкий, мгимо, сша, в мире

Эксперт считает, что США не смогут вернуться в Договор по открытому небу

16:29 28.01.2021
 
© REUTERS / Tom BrennerКапитолий США во время церемонии инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне
Капитолий США во время церемонии инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Администрация Джозефа Байдена не сможет вернуться в Договор по открытому небу, с процедурной точки зрения это будет очень трудно даже при наличии политической воли, заявил в четверг старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий.
"Вернуться к Договору по открытому небу администрация Байдена наверняка хотела бы, они активно выступали против выхода из ДОН. Но США вышли из договора уже полностью, и возвращение потребует ратификации его заново конгрессом. В Сенате они, скорее всего, 67 голосов не наберут... Много будет правовых вопросов", - заявил эксперт, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Ежегодная Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путинабольшая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 13:52
Для обсуждения Договора по открытому небу есть время, заявил Песков
По его словам, администрация Трампа понимала, что делала, когда выходила из ДОН "сильно заранее, чтобы у демократов не было возможности к нему вернуться".
"Честно говоря, я не вижу, каким образом администрация Байдена будет к этому возвращаться. Я не вижу, что она будет готова тратить так много политического капитала на важный, наверное, но не критический с американской точки зрения договор. Так что, боюсь, что этот договор мы потеряли", - сказал эксперт.
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 14:01
В МИД Словении призвали сделать Договор по открытому небу универсальным
 
Андрей БаклицкийМГИМОСШАВ мире
 
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