https://ria.ru/20210128/dogovor-1594987374.html

Эксперт считает, что США не смогут вернуться в Договор по открытому небу

Эксперт считает, что США не смогут вернуться в Договор по открытому небу

Администрация Джозефа Байдена не сможет вернуться в Договор по открытому небу, с процедурной точки зрения это будет очень трудно даже при наличии политической... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T16:29

2021-01-28T16:29

2021-01-28T16:29

андрей баклицкий

мгимо

сша

в мире

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Администрация Джозефа Байдена не сможет вернуться в Договор по открытому небу, с процедурной точки зрения это будет очень трудно даже при наличии политической воли, заявил в четверг старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий."Вернуться к Договору по открытому небу администрация Байдена наверняка хотела бы, они активно выступали против выхода из ДОН. Но США вышли из договора уже полностью, и возвращение потребует ратификации его заново конгрессом. В Сенате они, скорее всего, 67 голосов не наберут... Много будет правовых вопросов", - заявил эксперт, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, администрация Трампа понимала, что делала, когда выходила из ДОН "сильно заранее, чтобы у демократов не было возможности к нему вернуться"."Честно говоря, я не вижу, каким образом администрация Байдена будет к этому возвращаться. Я не вижу, что она будет готова тратить так много политического капитала на важный, наверное, но не критический с американской точки зрения договор. Так что, боюсь, что этот договор мы потеряли", - сказал эксперт.

https://ria.ru/20210127/dogovor-1594783625.html

https://ria.ru/20210118/nebo-1593511239.html

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2021

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андрей баклицкий, мгимо, сша, в мире