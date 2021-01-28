https://ria.ru/20210128/deti-1594966945.html

Испанский суд передал опеку над сыном россиянки мужу, который ее бил

Испанский суд передал опеку над сыном россиянки мужу, который ее бил

Суд испанского города Пальма-де-Майорка лишил опеки над ребенком гражданку России и передал полное попечительство отцу, гражданину Испании, при этом матери даже РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:09

2021-01-28T15:09

2021-01-28T15:09

россия

майорка

балеарские острова

барселона (город)

испания

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/72967/44/729674449_0:206:3001:1894_1920x0_80_0_0_1224a377fc5807dda69fe8bdafdaf8ec.jpg

МАДРИД, 28 янв – РИА Новости, Елена Шестернина. Суд испанского города Пальма-де-Майорка лишил опеки над ребенком гражданку России и передал полное попечительство отцу, гражданину Испании, при этом матери даже не дали разрешения видеться с шестилетним сыном, который родился в Санкт-Петербурге и о котором она всегда заботилась. Корреспондент РИА Новости пыталась разобраться, с чем связано такое судебное решение.Ирина Иванова училась в Санкт-Петербурге, получила кандидатскую степень, у нее там друзья, квартира и была вполне счастливая жизнь. В Испанию, рассказывает она, переехала "потому что влюбилась". Вышла замуж, начала учить язык и нашла работу. Однако красивая история довольно быстро закончилась. "В итоге Испания "стала тюрьмой" для меня и моего ребенка", - говорит Ирина.У мужа начали происходить припадки внезапной агрессии, "о которых на следующее утро он не мог вспомнить" - раз в несколько месяцев. "Было такое ощущение, что я живу с двумя разными людьми, которые не знают о существовании друг друга. Один любящий, ласковый, искренний, второй может взять нож", - вспоминает Ирина.Во время одного из таких припадков, когда Ирина была на четвертом месяце беременности, муж ударил ее настолько сильно, что она оказалась в больнице – с сотрясением, ушибами, переломом переносицы, от шока пропала речь. Из больницы ее направили в центр для женщин, пострадавших от семейного насилия. Состоялся суд, приговор – три месяца общественных работ и запрет приближаться к супруге ближе, чем на километр. На суде, вспоминает Ирина, она сама оправдывала мужа, говоря, что "его не сажать, а лечить надо". На шестом месяце беременности, потеряв за время лечения работу, Ирина вернулась в Россию.Зимой 2014 года она родила мальчика, назвала Кириллом и дала свою фамилию. Сейчас очень сожалеет, что не поставила прочерк в графе отец. У Кирилла, как и у Ирины, только российское гражданство, испанского нет.Простить агрессора"Потом я совершила самую большую ошибку в жизни… Семья бывшего мужа уговаривала вернуться в Испанию. Убеждали, что если не хочу с ним жить, то буду жить в отдельном доме, а его пролечили. Меня просили все забыть и ради ребенка помириться. Я с четырехмесячным ребенком вернулась в Испанию, нашла работу на материке, а не на Майорке", - вспоминает Ирина.Однако после ее возвращения в Испанию никто особо ребенком не интересовался и не приезжал. Вышло решение по разводу, 100% опеку отдали матери, однако "был наложен запрет на вывоз ребенка за пределы Испании". Согласно этому же решению, отец имел право видеть Кирилла. Бывший муж Ирины познакомился с ребенком, когда ему исполнился год и четыре месяца.Передача ребенка от матери отцу (сначала на несколько часов) происходила при контроле социальных служб в Пункте встреч в провинции Аликанте, где обосновалась Ирина и где она работала риелтором и преподавателем испанского и русского.Как убедить ребенкаКирилл, по словам матери, ее бывшего мужа не воспринимал и часто плакал – вплоть до истерик. Постепенно режим встреч расширяли. Специалисты Пункта встреч готовили отчеты в суд, как они проходят, причем некоторые из сотрудников, по словам Ирины, запрещали ей говорить с сыном на русском, и пытались в своих отчетах выставить ее виноватой в том, что она настраивает сына против отца и именно поэтому он не хочет общаться. "Но как я могла сделать так, чтобы ребенок шел на встречи радостно? Я не понимала, как я должна это сделать", - признается Ирина.Постепенно отцу разрешили забирать ребенка и гулять, а потом и ночевать у него. Кириллу было пять лет, когда однажды после возвращения от отца он заявил, что больше к нему не пойдет, поскольку видел, как "тот ударил девушку". Еще один эпизод, на который Ирина подала жалобу, произошел, когда ребенок получил повреждение связок на руке, когда отец насильно тащил его в машину.Однако именно Ирину постоянно обвиняли в том, что ребенок не хочет общаться с отцом и в неисполнении судебного решения. Судебные жалобы подавал бывший супруг.В результате в конце декабря суд на основании заключения судебных психологов пришел к выводу, что Ирина не способствует установлению отношений ребенка с отцом, передал ему 100% опеку, а Ирину лишил, пусть и временно, общения с Кириллом. При этом у Ирины есть отчет другой группы психологов с противоположными выводами, но который при вынесении вердикта не был принят во внимание. Отцу разрешили увезти ребенка с континента на Майорку, следует из решения, которое есть в распоряжении РИА Новости.Адвокат Ирины Карлос Аррельяно Феррер признает, что инциденты с тем, что ребенок не хотел проводить время с отцом или ночевать в его доме, иногда происходили. "Ирина слишком опекала ребенка, боялась, что с ним что-то произойдет", - рассказывает адвокат. Однако он считает, что вердикт необоснованный – ведь Ирина в пункты встреч ребенка приводила, в последние несколько месяцев претензий к ней вообще не было."По закону если условия опеки систематически нарушаются, то можно изменить опекуна. Этот закон используется крайне редко и только в очень тяжелых случаях. Я не считаю, что этот случай настолько тяжелый. В табеле есть все отметки, что Ирина привозила ребенка, а отец его забирал - доказательство, что она позволяла им видеться. Не настолько нежелание передавать ребенка отцу было большим, чтобы лишать мать опеки и права посещения. Речь даже не о том, что матери запретили видеться с ребенком, суд лишил ребенка права видеть мать", - говорит адвокат. Ему также не понятно, зачем ребенка отвезли на Майорку посреди учебного года. В школу отец его пока не записал. Адвокат подал несколько жалоб в связи с этим делом, в том числе апелляцию на само решение."Даже если они считают, что я что-то делала неправильно, если ребенок не называл его папой, а говорил "бывший муж" (видимо, по телефону слышал, как я его называю при общении с другими), даже если допустить, что я чему-то препятствовала (хотя последние пять-шесть месяцев все делала очень точно, обращалась к психологам, чтобы они объяснили, как рассказать ребенку, кто такой папа)... Но если все это поставить на одну чашу весов, а на другую – суд по семейному насилию, легкие повреждения ребенку, неправильное сексуальное воспитание. Этого разве достаточно, чтобы лишить мать всех прав?", - говорит Ирина.Сейчас Кирилл находится на Майорке, Ирина несколько раз говорила с ним и сказала, что делает все возможное, чтобы лично встретиться."Генконсульство России в Барселоне в курсе судебного процесса с участием российской гражданки Ирины Ивановой и держит вопрос на контроле. К прояснению ситуации подключено почетное консульство в городе Пальма-де-Майорка (Балеарские острова), которое оказывает ей информационно-консультационное содействие, в том числе с привлечением российской диаспоры на Майорке", - сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Барселоне.Бывший супруг Ирины не ответил на просьбу РИА Новости рассказать свою версию происходящего.

https://ria.ru/20210128/usynovlenie-1594778960.html

https://ria.ru/20190905/1558357607.html

https://ria.ru/20210125/kidneping-1594197137.html

https://ria.ru/20201109/bryansk-1583734930.html

https://ria.ru/20200921/vich-1577465868.html

россия

майорка

балеарские острова

барселона (город)

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майорка, балеарские острова, барселона (город), испания, общество